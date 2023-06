Dans le cadre d'un accord avec la Federal Trade Commission (FTC), Microsoft va débourser 20 millions de dollars pour mettre fin à des poursuites. Le groupe de Redmond s'engage à prendre des mesures pour renforcer la protection de la vie privée des enfants qui utilisent son système Xbox. La décision doit être approuvée par un tribunal.

" Notre proposition d'ordonnance permet aux parents de protéger plus facilement la confidentialité de leurs enfants sur Xbox et limite les informations que Microsoft peut collecter et conserver sur les enfants ", déclare un porte-parole de l'agence américaine en charge de la protection des consommateurs.

La FTC reproche à Microsoft d'avoir enfreint la législation en vigueur aux États-Unis concernant l'information ou l'obtention du consentement des parents d'enfants pour le recueil de données personnelles, et la conservation d'informations personnelles de mineurs.

Les griefs de la FTC contre Microsoft

Pour accéder et jouer à des jeux sur console Xbox ou utiliser d'autres fonctionnalités de Xbox Live, la FTC indique que jusqu'à fin 2021, la création nécessaire d'un compte demandait des informations personnelles supplémentaires sans passer par l'aval préalable des parents pour les moins de 13 ans.

" Ce n'est qu'après que les utilisateurs avaient fourni ces informations personnelles que Microsoft demandait à toute personne indiquant avoir moins de 13 ans d'impliquer ses parents. Le parent de l'enfant devait alors terminer la procédure de création de compte avant que l'enfant ne puisse obtenir son propre compte. "

Selon la FTC, de 2015 à 2020, Microsoft a conservé des données personnelles recueillies auprès d'enfants pendant parfois des années, même si un parent n'avait pas terminé la procédure d'inscription.

Microsoft fait amende honorable

" Malheureusement, nous n'avons pas répondu aux attentes des clients et nous nous engageons à nous conformer à l'ordonnance afin de continuer à améliorer nos mesures de sécurité. Nous pensons que nous pouvons et devons faire plus, et nous resterons fidèles à notre engagement en faveur de la sécurité et la protection de la vie privée de notre communauté ", écrit Microsoft dans un billet sur le blog Xbox.

Alors qu'un nouveau système d'identification sera mis à la disposition des jeunes joueurs, Microsoft évoque un problème technique identifié pendant l'enquête qui a empêché la suppression des données en rapport avec la création en cours de compte pour les enfants.

Ce problème a été corrigé depuis et les données ont été supprimées. " Les données n'ont jamais été utilisées, partagées ou monétisées ", assure Microsoft.