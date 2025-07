Dès ce 1er juillet, le Xbox Game Pass a accueilli deux titres significatifs : Little Nightmares II, un jeu d'aventure et d'horreur acclamé par la critique, et le retour de Rise of the Tomb Raider, permettant aux joueurs de redécouvrir les explorations de Lara Croft. Ces jeux sont accessibles sur Cloud, Console et PC pour les abonnés Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard. Le calendrier des sorties se poursuit rapidement avec l'intégration de Legend of Mana et Trials of Mana sur console dès aujourd'hui, suivis par Ultimate Chicken Horse le 3 juillet. Ces additions initiales posent les bases d'un mois diversifié en expériences ludiques. Elles offrent aux joueurs l'opportunité d'explorer une variété de genres sans coût additionnel.

Quelles sont les intégrations majeures de juillet ?

Le milieu du mois de juillet verra l'arrivée de titres particulièrement attendus. Le 8 juillet, le RPG d'action cyberpunk The Ascent fait son retour sur le Game Pass, précédant l'arrivée de Minami Lane le 9 juillet. Un point fort de cette première vague est sans aucun doute la disponibilité de Tony Hawk's Pro Skater 3+4 dès le 11 juillet. Ce jeu sera directement intégré au Game Pass pour les membres Ultimate et PC Game Pass dès son lancement. Les abonnés à ces offres bénéficieront même d'un accès anticipé de trois jours, dès le 8 juillet, et pourront débloquer des personnages exclusifs via l'édition Deluxe. Le 15 juillet, le jeu de tir à la première personne teinté d'humour, High On Life, réintègre également le catalogue, fort de son succès de 2022 et d'une suite en préparation. Ces jeux majeurs renforcent significativement l'attrait du service. La stratégie de Microsoft vise à maintenir une offre constamment renouvelée et pertinente pour sa base d'utilisateurs.

Catalogue : des nouveautés rétro au menu

Au-delà des titres récents, le mois de juillet réserve également des surprises pour les amateurs de classiques. Le catalogue Retro Classics, issu d'une collaboration entre Microsoft et Antstream Arcade, propose une nouvelle sélection de jeux Activision des années 80 et 90, incluant des titres comme Cosmic Commuter, Heart of China, Skiing, Solar Storm, et Subterranea. Ces ajouts permettent de redécouvrir des jeux emblématiques.

Des avantages additionnels ce mois-ci

Les membres du Xbox Game Pass Ultimate bénéficient d'avantages exclusifs ce mois-ci. Ces bonus enrichissent l'expérience d'abonnement. Le "Pack Xclusive Play" pour 3on3 Freestyle est immédiatement disponible, offrant des tenues inédites, des points en jeu et des packs de cartes. Pour les passionnés de combat, le "Pack Icônes Poids Lourds" pour EA Sports UFC 5 est également accessible via l'abonnement EA Play inclus. Ces avantages sont régulièrement mis à jour et contribuent à la proposition de valeur globale du Game Pass Ultimate. Ils visent à satisfaire les attentes des joueurs les plus engagés en leur fournissant des contenus additionnels et des bonus pour leurs jeux favoris. Ces "perks" renforcent l'attractivité de l'offre et complètent efficacement le catalogue de jeux.

FAQ

Quels sont les principaux jeux qui rejoignent le Xbox Game Pass en juillet 2025 ?



Parmi les ajouts majeurs de juillet 2025, on trouve Little Nightmares II, Rise of the Tomb Raider, Tony Hawk's Pro Skater 3+4, et le retour de High On Life.

Quand Tony Hawk's Pro Skater 3+4 sera-t-il disponible sur le Game Pass ?



Tony Hawk's Pro Skater 3+4 sera disponible le 11 juillet 2025 sur le Game Pass Ultimate et PC Game Pass, avec un accès anticipé possible dès le 8 juillet pour les abonnés de ces offres.

Quels jeux vont quitter le Xbox Game Pass en juillet ?



Dès le 15 juillet, des titres comme Flock, Mafia Definitive Edition, Magical Delicacy, Tchia, The Callisto Protocol, et The Case of the Golden Idol quitteront le catalogue.