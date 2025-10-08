La facture du rachat d'Activision Blizzard commence à arriver, et elle est salée pour les joueurs. Microsoft a annoncé une augmentation drastique de 50% du prix de son service phare, le Xbox Game Pass Ultimate.

Cette décision, qui intervient après des vagues de licenciements et des hausses de prix sur les consoles, a ravivé le débat sur la consolidation du marché et a donné l'occasion à l'ancienne patronne de la FTC, Lina Khan, de lancer un "je vous l'avais bien dit" cinglant.

De combien le Game Pass augmente-t-il réellement ?

L'augmentation est spectaculaire. L'abonnement Xbox Game Pass Ultimate, le plus populaire, va passer de 19,99 $ à 29,99 $ par mois. C'est la dernière étape d'une série de hausses qui ont vu le service grimper progressivement, alors même que Microsoft avait promis en justice, en mars 2023, que le prix n'augmenterait pas suite à la fusion avec Activision.





Cette flambée s'ajoute à un contexte déjà tendu pour le portefeuille des joueurs, marqué par plusieurs augmentations successives du prix des consoles Xbox Series X|S au cours des derniers mois.

Pourquoi l’ancienne présidente de la FTC monte-t-elle au créneau ?

La réaction de Lina Khan, ancienne présidente de l’autorité américaine de la concurrence (FTC), ne s'est pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, elle a rappelé que son institution s'était battue pour bloquer le rachat, craignant précisément ce type de conséquences pour les consommateurs. "L'acquisition d'Activision par Microsoft a été suivie d'importantes hausses de prix et de licenciements, nuisant à la fois aux joueurs et aux développeurs", a-t-elle écrit.



Pour elle, c'est la démonstration parfaite que lorsqu'une entreprise devient dominante, elle devient "trop grosse pour s'en soucier" (too-big-to-care) et peut imposer ses conditions à ses clients sans craindre les conséquences.

Le rachat d’Activision Blizzard est-il vraiment la cause ?

Officiellement, Microsoft justifie cette flambée par l’ajout constant de valeur à son service. Mais le calendrier rend cette explication difficile à avaler. Le lien avec le rachat d’Activision Blizzard semble évident, surtout quand on sait que l'intégration des jeux comme Call of Duty dans le Game Pass a représenté un manque à gagner de plus de 300 millions de dollars en ventes directes l'an dernier, selon un rapport de Bloomberg.





Cette hausse de 50% apparaît donc comme une tentative de compenser ces pertes et de rentabiliser un investissement colossal de 69 milliards de dollars. Pour les joueurs, les bénéfices promis lors de la fusion semblent pour l'instant bien maigres face à la facture qui ne cesse de s'alourdir.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette augmentation de prix du Game Pass concerne-t-elle l'Europe ?

Pour l'instant, cette hausse de 50% a été annoncée pour le marché américain. Cependant, Microsoft a pour habitude d'harmoniser ses tarifs au niveau mondial. Il est donc très probable qu'une augmentation similaire soit appliquée en Europe dans les semaines ou les mois à venir, même si aucun calendrier officiel n'a été communiqué.

Quels sont les autres abonnements Game Pass concernés ?

L'annonce se concentre sur le Xbox Game Pass Ultimate, qui est l'offre la plus complète et la plus populaire. Les tarifs des autres niveaux d'abonnement (Core, PC Game Pass) n'ont pas été modifiés pour le moment, mais la situation pourrait évoluer rapidement en fonction de la stratégie de Microsoft.

Microsoft avait-il vraiment promis de ne pas augmenter les prix ?

Oui. En mars 2023, en plein procès contre la FTC qui tentait de bloquer le rachat d'Activision, Microsoft avait déclaré devant un tribunal que le prix du Game Pass n'augmenterait pas à la suite de la fusion. Moins de quatre mois après que la justice a rejeté le recours de la FTC, le prix de l'abonnement Ultimate passait de 16,99 $ à 19,99 $.