Microsoft a officialisé une réorganisation majeure de son service phare, le Xbox Game Pass, accompagnée d'une hausse de prix spectaculaire : la formule la plus complète, l'Ultimate, bondit de 50%, passant de 17,99€ à 26,99€ par mois. La justification officielle ? L'ajout de nouveaux avantages. Mais en coulisses, une autre histoire se dessine, celle d'un modèle économique sous pression et d'un géant nommé Call of Duty qui coûte très, très cher.

Pourquoi une telle augmentation si le service est déjà rentable ?

Le timing a de quoi surprendre. Il y a quelques mois à peine, Sarah Bond, la présidente de Xbox, se félicitait de la rentabilité du Game Pass, qui a généré un chiffre d'affaires record de 5 milliards de dollars. Alors, pourquoi cette augmentation massive ? La raison officieuse, révélée par des sources internes à Bloomberg, tient en un mot : la cannibalisation. L'intégration des jeux "Day One", et en particulier d'une machine à cash comme Call of Duty, a un coût exorbitant.





Selon des estimations internes, Xbox aurait renoncé à 300 millions de dollars de ventes directes de Call of Duty sur console et PC l'année dernière. Un manque à gagner colossal que la croissance des abonnements, en net ralentissement, ne suffit plus à compenser. "Le Game Pass n'a pas généré la croissance explosive que Microsoft anticipait après Activision", analyse Joost Van Dreunen, de la firme Aldora. La fête est finie, et l'heure des comptes a sonné.

Comment le rachat d'Activision a-t-il tout changé ?

L'équation a radicalement changé avec le rachat monumental d'Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars. Pour rentabiliser un tel investissement, la pression de la direction financière de Microsoft, menée par Amy Hood, est immense. La promesse d'inclure Call of Duty dès sa sortie dans un abonnement à moins de 20€ par mois, si elle était séduisante pour les joueurs, était un pari financier risqué.





Les chiffres ont rapidement confirmé les craintes : 82% des ventes du dernier Black Ops 6 ont été réalisées sur PlayStation. Un chiffre qui a sonné comme une alarme incendie à Redmond. La stratégie devait changer, et vite. La hausse des prix du Game Pass est la conséquence directe de cette prise de conscience : le modèle du "Netflix du jeu vidéo" à bas coût n'est plus tenable face au poids économique d'une telle franchise.

Quelle est la nouvelle stratégie de Microsoft pour le Game Pass ?

Face à ce casse-tête financier, Microsoft a donc dégainé de nouvelles formules qui segmentent l'offre et redéfinissent la valeur du "Day One". Le nouvel abonnement Xbox Game Pass Premium, par exemple, proposera les jeux Xbox avec un délai de 12 mois après leur sortie... à l'exception notable de Call of Duty. Une exception qui en dit long.





L'accès immédiat aux blockbusters devient un luxe, réservé à la formule Ultimate, désormais bien plus chère. Microsoft abandonne l'idée d'une offre unique et agressive pour un modèle plus stratifié, où chaque niveau d'accès a un prix. C'est une tentative de trouver un équilibre entre l'attractivité de son catalogue et la nécessité absolue de générer des bénéfices pour justifier ses investissements massifs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les nouveaux prix du Xbox Game Pass ?

La nouvelle grille tarifaire se compose de trois offres : Game Pass Essential et Game Pass Premium, dont les prix restent inchangés mais avec une offre de services ajustée, et le Xbox Game Pass Ultimate, qui passe de 17,99€ à 26,99€ par mois. Le PC Game Pass augmente également, passant de 11,99€ à 14,99€ par mois.

Est-ce que tous les jeux seront toujours disponibles "Day One" dans le Game Pass ?

Non, c'est un changement majeur. Seule la formule Xbox Game Pass Ultimate à 26,99€ par mois garantira un accès aux jeux des studios Xbox, y compris Call of Duty, dès le jour de leur sortie. La nouvelle offre "Premium" imposera un délai de 12 mois.

Cette hausse de prix est-elle justifiée par de nouveaux avantages ?

Microsoft met en avant l'ajout de nouveaux services dans l'offre Ultimate, comme l'abonnement Fortnite Crew et l'accès à Ubisoft+ Classics. Cependant, ces ajouts peinent à masquer le fait que la principale raison de cette augmentation est la nécessité de compenser les coûts liés à l'intégration de la franchise Call of Duty.