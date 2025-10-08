Avec la refonte du Xbox Game Pass, Microsoft a aussi procédé à une hausse tarifaire. Tous les forfaits sont touchés, dont la formule Ultimate avec une augmentation de 50 % à 26,99 € par mois.

Microsoft retarde toutefois cette augmentation de prix pour des abonnés existants dans certains pays. Elle ne s'appliquera donc pas immédiatement à tous. Des abonnés Xbox Game Pass Ultimate en Allemagne, Irlande, Pologne, Corée du Sud ou encore en Inde ont reçu un e-mail pour clarifier la situation.

Quelle est la nature du sursis ?

Ce report ne concerne que les abonnés actuels bénéficiant d'un renouvellement automatique. L'e-mail, dont l'authenticité a été confirmée par Microsoft auprès de The Verge, stipule :

« Ces augmentations ne concerneront que les nouveaux achats et n’auront pas d’incidence sur votre abonnement actuel dans le marché où vous résidez, tant que vous êtes inscrit à un abonnement renouvelé automatiquement. »

Pas un geste d'apaisement de Microsoft

Il ne s'agit pas d'un geste commercial en réponse à la grogne des utilisateurs, mais une obligation de se conformer aux législations locales sur les abonnements.

Responsable de la communication Xbox, Kari Perez précise que « les abonnés actuels dans certains pays continueront de renouveler leur abonnement à leur prix existant pour le moment, conformément aux exigences locales ».

Microsoft est tout simplement tenu d'informer ses clients de tout changement tarifaire avec un préavis idoine, mais la refonte du Xbox Game Pass reste inchangée.

Pas de sursis attendu en France

Pour les abonnés dans les pays concernés, la notification préalable avec toute augmentation de prix pourra être d'au moins 60 jours. En France... l'augmentation de prix devrait bel et bien être maintenue pour tous les abonnés à leur prochaine date de renouvellement.