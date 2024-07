Pour les nouveaux abonnés Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Core et PC Game Pass, Microsoft annonce des changements de prix qui prennent effet à partir d'aujourd'hui. Des hausses de tarifs s'appliquent à grande échelle.

En France, les abonnements Xbox Game Pass Ultimate et Xbox Game Pass Core passent de respectivement 14,99 € par mois et 59,99 € par an, à 17,99 € par mois et 69,99 € par an. Quant à l'abonnement PC Game Pass, son tarif de 9,99 € par mois est relevé à 11,99 € par mois.

Un autre point à souligner est la surprise d'apprendre la disparition du Game Pass pour console pour les nouveaux abonnés. Pour les abonnés existants avec renouvellement du paiement automatique, ils ne sont pas touchés.

Pas d'échappatoire pour les anciens abonnés

Si les hausses de tarifs sont d'ores et déjà effectives pour les nouveaux abonnés, les anciens abonnés n'ont évidemment pas été oubliés… Un rendez-vous est donné à la rentrée prochaine, soit à compter du 12 septembre 2024.

Dans tout ce tumulte, Microsoft introduit un abonnement Xbox Game Pass Standard qui a essentiellement pour vocation de prendre la suite du Game Pass pour Console. Dans le courant des prochains mois, il sera disponible au prix de 14,99 dollars par mois. Seul le tarif pour les États-Unis a été communiqué.

La nouvelle option comprend le mode multijoueur de la console en ligne qui faisait défaut au Xbox Game Pass pour Console. Par contre, il est à noter que le Game Pass Standard fait l'impasse sur les jeux publiés en day one.

Quelque 34 millions d'abonnés

En début d'année, Phil Spencer, le patron de Microsoft Gaming, a dévoilé le chiffre de 34 millions d'abonnés au Xbox Game Pass. À voir dans quelle mesure ce chiffre sera affecté par les hausses tarifaires. Elles interviennent dans le contexte de l'arrivée de très gros titres avec les offres Xbox Game Pass, comme Call of Duty : Black Ops 6.