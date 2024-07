Dans la soirée de mardi à mercredi, les services Xbox ont connu une panne majeure. Avant sa résolution, l'incident à portée mondiale s'est étiré sur plusieurs heures. D'après plusieurs rapports et signalements, le problème a débuté vers 20h et le retour complet à la normale a eu lieu aux alentours de 3h du matin.

La page sur l'état des fonctionnalités Xbox a vu rouge. Elle a notamment indiqué : " Il se peut que vous ne puissiez pas vous connecter à votre profil Xbox, que vous soyez déconnecté lorsque vous êtes connecté ou que vous rencontriez d'autres problèmes. "

En conséquence, le message d'avertissement avait prévenu de l'indisponibilité des fonctionnalités nécessitant une connexion, en citant la plupart des jeux, les applications et les activités de type réseau social.

La grosse perturbation a touché les utilisateurs de diverses plateformes, allant des consoles Xbox au cloud gaming, en passant par Xbox sur Windows, l'application Xbox sur Android et iOS, ou encore les services web.

Mystère sur les raisons de la panne

Dans un premier temps, le support Xbox de Microsoft a seulement communiqué sur la déconnexion d'utilisateurs du Xbox Live, puis a précisé que l'enquête sur les problèmes rencontrés prenait plus de temps que prévu.

" Les utilisateurs ne devraient plus rencontrer de problèmes de connexion à Xbox Live et aux services. Merci de votre patience, game on ! ", a simplement conclu le support Xbox, sans donner plus de détails pour le moment.

Avec un énervement palpable, la panne n'a évidemment pas manqué de faire réagir sur une plateforme comme X. Compte tenu de son ampleur, elle rappelle un incident connu en mai 2022 qui avait toutefois duré encore plus longtemps.