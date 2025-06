Un casque de réalité virtuelle Xbox ? L'idée, longtemps fantasmée par les joueurs, est sur le point de devenir une réalité. Mais pas de la manière que l'on attendait. Des fuites massives, incluant des visuels, viennent de révéler un partenariat de choc entre Microsoft et Meta. L'objectif : lancer un pack "Meta Quest 3S Xbox Edition", une machine conçue pour être la porte d'entrée ultime vers l'écosystème Xbox en réalité virtuelle.

En quoi consiste ce nouveau casque VR Xbox ?

Il ne s'agit pas d'un nouveau casque entièrement conçu par Microsoft. La firme de Redmond, fidèle à sa nouvelle stratégie, a préféré s'associer avec le leader du marché. Le produit est un pack en édition spéciale qui contient :

Un casque Meta Quest 3S de 128 Go, relooké avec les couleurs noir et vert emblématiques de la marque Xbox .

de 128 Go, relooké avec les couleurs noir et vert emblématiques de la marque . Une manette sans fil officielle Xbox.

Une sangle "Elite Strap" pour un meilleur confort.

Trois mois d'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate.

L'ensemble serait proposé au prix de 399 dollars, ce qui le positionne de manière très agressive sur le marché.

Quelle est la stratégie de Microsoft derrière cette alliance ?

Cette collaboration est une nouvelle illustration de la stratégie "Xbox Everywhere". En difficulté sur le marché des consoles face à PlayStation, Microsoft cherche à étendre son écosystème sur tous les écrans possibles. Après s'être associé à Asus pour la console portable ROG Ally, il s'allie maintenant avec Meta pour la VR. Ce casque n'est pas conçu pour faire tourner des jeux VR exclusifs, mais pour servir de portail d'accès au catalogue du Xbox Game Pass via le cloud (xCloud). C'est une manière très habile de mettre un pied dans la réalité virtuelle à moindre coût.

Quand et à quel prix ce pack sera-t-il disponible ?

Le lancement semble imminent. Les rumeurs les plus insistantes, relayées par des sites comme UploadVR, évoquent une annonce ou une sortie surprise dès le 24 juin 2025. Côté prix, les 399 dollars annoncés aux États-Unis devraient se traduire par une fourchette de 399 à 429 euros en France. Bien que la disponibilité en Europe n'ait pas été officiellement confirmée, un lancement mondial semble très probable pour ce partenariat d'envergure entre deux des plus grands noms de la tech.

Pour aller plus loin



Faudra-t-il une console Xbox pour utiliser ce casque ?

Non, et c'est tout l'intérêt du produit. Le Meta Quest 3S est un casque de réalité virtuelle entièrement autonome. Pour jouer aux centaines de jeux du Xbox Game Pass, il suffira de les streamer via le xCloud. Vous n'aurez besoin ni de console, ni de PC, juste d'une bonne connexion internet pour profiter de votre catalogue sur un écran virtuel géant.

Ce partenariat était-il prévisible ?

Oui, en partie. Les deux entreprises avaient déjà annoncé en 2024 qu'elles travaillaient ensemble sur une "édition limitée du Meta Quest inspirée par Xbox". La fuite actuelle semble être la concrétisation de cette promesse, avec un pack complet pensé pour les joueurs.

Le marché de la VR n'est-il pas en difficulté ?

Si, le secteur connaît un certain ralentissement. Ce partenariat est justement vu comme une tentative de Microsoft et Meta de relancer l'intérêt. En proposant un pack "clé en main" qui associe un matériel populaire (le Quest 3S) à un catalogue de jeux immense et très apprécié (le Game Pass), ils espèrent séduire à la fois les curieux de la VR et les fidèles de l'écosystème Xbox.