C'est la fin d'une petite frustration quotidienne pour des millions de joueurs sur PC. Fini de jongler entre plusieurs lanceurs de jeux. Microsoft vient de dégainer une nouvelle fonctionnalité qui pourrait bien changer la donne : l'intégration des bibliothèques de jeux concurrentes, comme celle de Steam, directement au sein de son application Xbox sur Windows. Une petite révolution qui s'inscrit dans une stratégie bien plus large.

Qu'est-ce que cette nouvelle "bibliothèque de jeux agrégée" ?

Le principe est simple. C'est une nouvelle section de l'application Xbox sur PC qui va automatiquement détecter et afficher tous les jeux que vous avez installés, même s'ils viennent d'autres boutiques en ligne. Pour l'instant, le test, réservé aux membres Insiders, concerne Steam et Battle.net. Concrètement, quand vous installerez un jeu depuis l'une de ces plateformes, il apparaîtra dans votre bibliothèque Xbox, vous permettant de le lancer depuis un seul et même endroit. C'est une manière de rendre l'expérience "plus simple que jamais", selon les mots de la cheffe de produit chez Xbox.

Pourquoi Microsoft lance-t-il cette fonctionnalité maintenant ?

C'est une manœuvre stratégique majeure. En difficulté sur le marché des consoles face à la PlayStation 5, Microsoft change son fusil d'épaule. Son objectif n'est plus seulement de vendre des consoles, mais de faire de son écosystème Xbox le centre de gravité du jeu vidéo sur PC. En transformant son application en un "lanceur universel", l'entreprise cherche à concurrencer directement la domination de Steam. C'est une illustration parfaite de sa nouvelle philosophie : "chaque écran est une Xbox", que ce soit un PC, une console portable comme la future ROG Xbox Ally, ou le cloud.

Comment essayer cette nouvelle fonctionnalité ?

Pour l'instant, la fonctionnalité est en phase de test. Pour y accéder, il faut être membre du programme Xbox Insider et être inscrit sur le canal "PC Gaming Preview". L'inscription se fait simplement via l'application "Hub Xbox Insider" disponible sur le Microsoft Store. Pour tous les autres, il faudra patienter un peu. Le déploiement pour le grand public est prévu "plus tard cette année", probablement pour accompagner le lancement des nouvelles consoles portables sous Windows.

Quelles boutiques de jeux sont compatibles ?

Dans la phase de test actuelle, Microsoft a officiellement confirmé la prise en charge de Steam et de Battle.net. L'entreprise a promis que d'autres boutiques, comme GOG ou Ubisoft Connect, seront ajoutées au fil du temps.

Puis-je cacher certains jeux ou certaines boutiques ?

Oui, le contrôle reste entre les mains de l'utilisateur. Les paramètres de l'application Xbox permettront de masquer des jeux individuellement ou même de désactiver complètement l'affichage d'une boutique si vous ne souhaitez pas, par exemple, que vos jeux Steam apparaissent.

Est-ce que cela remplace le lanceur de Steam ?

Non, pas vraiment. L'application Xbox agit comme un "hub" centralisé. Quand vous cliquerez sur un jeu Steam depuis l'interface Xbox, cela lancera très probablement le client Steam en arrière-plan pour démarrer le jeu. Vous aurez donc toujours besoin d'avoir les autres lanceurs installés sur votre PC.