Le monde du jeu vidéo est en pleine mutation, et la plateforme Xbox a manifestement, a décidé de ne pas rester les bras croisés et d'accélérer la situation.

Des bruits de couloir, de plus en plus insistants, laissent entendre que la firme de Redmond s'apprête à confirmer l'arrivée d'une flopée de ses titres majeurs sur PlayStation 5. Et, grande première, des titres pourraient arriver sur Nintendo Switch 2.

Microsoft poursuit ainsi sa stratégie multiplateforme lancée l'an dernier, avec des poids lourds comme Sea of Thieves ou Hi-Fi Rush. Mais cette nouvelle salve d'annonces, pressentie "dans les semaines à venir" par des connaisseurs comme Christopher Dring, marque un virage encore plus net pour la marque verte.

Pourquoi Xbox pousse-t-il ses jeux sur les consoles concurrentes ?

Cette direction stratégique puise ses racines dans une réalité économique qui ne pardonne pas : les ventes des Xbox Series X/S ont montré des signes de fatigue ces dernières années. L'époque où une poignée d'exclusivités suffisait à faire basculer des millions de joueurs d'un camp à l'autre est révolue.

Mat Piscatella, un ponte chez Circana, l'a dit sans détour : les joueurs d'aujourd'hui sont profondément enracinés dans leurs plateformes, leurs cercles d'amis, leurs rituels. Les déloger avec un simple jeu exclusif relève désormais de la mission impossible.

Le carton plein de Forza Horizon 5, propulsé jeu le plus vendu sur PS5 en 2025 jusqu'à présent, en est la preuve éclatante. Microsoft a intégré la leçon : pour "gagner", il faut aller là où se trouvent les joueurs. Quitte à publier ses titres sur les machines adverses.

Quels jeux Xbox pourraient débarquer sur PS5 et Switch 2 ?

La liste des prétendants fait saliver. Starfield, le mastodonte RPG spatial de Bethesda, longtemps rêvé sur PS5, pourrait enfin voir son portage confirmé. Grounded 2, la suite du succès de survie, est également un candidat très, très sérieux, d'autant que le premier opus a déjà fait ses preuves sur PS5 et Switch.

Des rumeurs tenaces bruissent même de l'arrivée d'un remake multiplateforme de Halo: Combat Evolved. Des titres déjà sortis sur PS5, comme Indiana Jones et le Cercle Ancien ou Doom: The Dark Ages, pourraient aussi tenter l'aventure sur Switch 2. Pour le mois prochain, Senua's Saga: Hellblade 2 et Gears of War: Reloaded sont déjà calés sur PS5, suivis par The Outer Worlds 2 en octobre. L'agenda s'annonce donc particulièrement dense.

Et la Gamescom 2025, fin août, pourrait bien être le théâtre de ces annonces majeures, guettées avec une impatience certaine par la communauté des joueurs.

Cette stratégie multiplateforme est-elle un signe de faiblesse pour Xbox ?

Certains pourraient y voir un aveu de faiblesse. Xbox, à la peine face aux ventes de PlayStation et Nintendo, chercherait-il à se refaire une santé ailleurs ?

Les analystes, eux, y décèlent plutôt une adaptation maligne, une réponse intelligente à un marché en pleine mue. L'enjeu n'est plus forcément de dominer les ventes de consoles, mais de maximiser la portée et la rentabilité des jeux. Dans un paysage où les jeux "live service" engloutissent une part gargantuesque du temps de jeu, être présent partout où sont les joueurs devient une nécessité absolue.

Même PlayStation, pourtant farouchement attaché à ses exclusivités, commence à infléchir sa ligne, comme le prouve l'arrivée de Helldivers 2 sur Xbox. Nintendo reste une exception notable avec sa stratégie très "maison", mais la tendance est là, inéluctable : le contenu, plus que jamais, prime sur la plateforme. Une nouvelle ère se dessine, où les frontières s'estompent au profit de l'accessibilité. Et c'est tant mieux pour les joueurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand les prochaines annonces de jeux Xbox multiplateformes sont-elles attendues ?

Selon des insiders de l'industrie, les annonces de nouveaux ports Xbox pour la PlayStation 5 et la Nintendo Switch 2 pourraient intervenir "dans les semaines à venir", potentiellement autour de la Gamescom 2025 (du 20 au 24 août).

Quels sont les jeux Xbox déjà disponibles ou prévus sur PS5 ?

En 2025, des titres comme Indiana Jones et le Grand Cercle, Doom: The Dark Ages, Forza Horizon 5 et The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered sont déjà arrivés sur PS5. Senua's Saga: Hellblade 2 et Gears of War: Reloaded sont attendus le mois prochain, et The Outer Worlds 2 en octobre.

La stratégie multiplateforme de Xbox inclura-t-elle la Nintendo Switch 2 ?

Oui, les rumeurs et les déclarations de Phil Spencer indiquent que Xbox prévoit de porter certains de ses titres sur la Nintendo Switch 2, marquant une expansion significative de sa stratégie multiplateforme sur la nouvelle console de Nintendo.