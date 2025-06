Annoncée lors du Summer Game Fest, la console portable issue de la collaboration entre Microsoft et Asus fait déjà couler beaucoup d'encre. Baptisée Xbox ROG Ally, elle promet de combiner le meilleur de l'écosystème Xbox et du savoir-faire matériel d'Asus. Si les détails officiels se font encore attendre, une fuite massive vient de lever le voile sur les informations que tous les joueurs attendent : le prix et la date de sortie.

Quelles sont les dernières rumeurs sur le prix et la date de sortie ?

Il faut prendre ces informations avec les pincettes de rigueur. La fuite provient de l'insider eXtas1s, dont la fiabilité a parfois été mise en doute par le passé. Il affirme cependant avoir vérifié ses dires auprès de deux revendeurs européens. Selon lui, le calendrier serait le suivant :

Précommandes : dès le mois d'août 2025.

dès le mois d'août 2025. Lancement : courant octobre 2025.

Côté prix, la facture pourrait être assez élevée. Le modèle standard (Xbox ROG Ally, en blanc) serait proposé à 599 €, tandis que la version supérieure (Xbox ROG Ally X, en noir) atteindrait 899 €. Des prix américains de 499$ et 799$ sont aussi évoqués, ce qui suggère que Microsoft pourrait proposer des tarifs agressifs pour s'imposer sur ce marché.

Qu'est-ce que la console Xbox ROG Ally exactement ?

Il ne s'agit pas simplement d'une console portable Xbox, mais d'un véritable PC de jeu au format de poche, conçu par Asus en partenariat officiel avec Microsoft. Elle se distingue par son ouverture. Contrairement à une console traditionnelle, la Xbox ROG Ally sera capable de lancer des jeux provenant de nombreuses boutiques différentes. Elle embarquera un système d'exploitation sur mesure, basé sur Windows, pour offrir une expérience qui combine "le meilleur de Xbox et de Windows", comme l'avait laissé entendre un cadre de l'entreprise. C'est une machine pensée pour la flexibilité, capable de faire tourner des titres de Steam, GOG, Battle.net, Ubisoft Connect et bien sûr du catalogue PC Game Pass.

Quelle est la stratégie de Microsoft avec cette console ?

Cette console s'inscrit parfaitement dans la nouvelle vision de Microsoft pour sa branche jeu vidéo. L'entreprise ne se voit plus seulement comme un constructeur de consoles de salon, mais comme un fournisseur d'écosystème. La Xbox ROG Ally est l'outil idéal pour pousser son service phare, le Game Pass, auprès des joueurs nomades. Le partenariat avec un spécialiste du matériel PC comme Asus permet à Microsoft de proposer une machine puissante sans avoir à gérer toute la production. Cette stratégie pourrait lui permettre de s'imposer sur le marché des PC-consoles portables, un secteur en pleine expansion.

Les questions que l'on se pose

La source de la fuite est-elle fiable ?

Il est important de rester prudent. L'insider eXtas1s est connu dans le milieu, mais les articles originaux précisent que son "bilan est loin d'être parfait". L'information reste donc au stade de rumeur, même s'il affirme qu'elle provient de sources chez des revendeurs.

Quels jeux pourra-t-on faire tourner dessus ?

L'un des plus grands atouts de cette machine sera sa polyvalence. Elle pourra faire tourner la grande majorité des jeux PC compatibles avec Windows. Cela inclut les bibliothèques de Steam, de l'application Xbox (et du Game Pass), mais aussi celles d'autres lanceurs comme GOG, Ubisoft Connect ou Battle.net.

La console sera-t-elle disponible en France ?

Oui, la France fait partie de la longue liste des pays prévus pour la vague de lancement initiale. La disponibilité est également confirmée pour la Belgique, la Suisse, le Canada, et de nombreux autres marchés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.