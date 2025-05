Le marché des ordinateurs portables pourrait bien connaître une nouvelle révolution : celle des écrans pliables. Après les smartphones, ce format innovant commence à faire son chemin vers des appareils plus grands. Et un nouvel acteur, pour le moins inattendu, pourrait se lancer dans la course. Des rumeurs insistantes, relayées par l'analyste réputé Ming-Chi Kuo, suggèrent qu'Amazon travaillerait sur son propre PC portable pliable. Une entrée qui viendrait pimenter la compétition avec Apple, ASUS et Huawei.

Amazon sur les traces de Huawei et (peut-être) avant Apple ?

Le projet d'ordinateur portable pliable d'Amazon n'en serait qu'à ses prémices. Il n'a pas encore été officiellement lancé. Pourtant, si les plans se concrétisent, la production de masse pourrait débuter fin 2026 ou en 2027. Ce calendrier est intéressant. Il positionnerait Amazon comme un concurrent sérieux face à d'autres géants. Il serait potentiellement capable de commercialiser un tel appareil avant Apple. La firme de Cupertino, selon les mêmes sources et d'autres rumeurs concordantes, travaillerait également sur un produit similaire. Un hybride entre l'ordinateur portable et la tablette à écran pliable. Mais son lancement aurait été repoussé. Il ne serait plus attendu avant fin 2027, voire 2028. Pendant ce temps, Huawei n'a pas attendu. Le constructeur chinois a récemment dévoilé son MateBook Fold Ultimate qui s'inspire de l'Asus Zenscreen Fold déjà lancé l'année dernière. C'est un impressionnant PC portable. Une fois déplié, il offre un écran de 18 pouces. Replié, il conserve l'encombrement d'un modèle 13 pouces. L'arrivée d'Amazon sur ce segment pourrait donc accélérer l'adoption de ce nouveau format.

Le grand flou : quel système d'exploitation pour ces PC pliables du futur ?

Pour l'instant, les détails techniques concernant le projet d'Amazon sont inexistants. La plus grande inconnue reste le choix du système d'exploitation. Le géant de l'e-commerce optera-t-il pour Windows, afin de s'assurer une large compatibilité logicielle ? Ou préférera-t-il miser sur son propre écosystème, Fire OS, déjà présent sur ses tablettes et appareils connectés ? La question se pose également pour le futur produit pliable d'Apple. Sera-t-il animé par macOS, pour une expérience "ordinateur" complète ? Ou par iPadOS, pour un usage plus hybride ? Huawei, de son côté, a tranché. Son MateBook Fold tourne sous HarmonyOS 5, son système d'exploitation maison. C'est d'ailleurs une première pour Huawei sur PC. Une décision motivée par les sanctions américaines qui lui ont coupé l'accès à Windows. Le choix de l'OS sera déterminant pour l'expérience utilisateur. Il le sera aussi pour le positionnement de ces futurs ordinateurs portables pliables.

PC portables pliables : innovation séduisante mais défis pratiques à relever

Sur le papier, et en images, les ordinateurs portables à écran pliable ont tout pour séduire. Ils offrent la promesse d'un très grand écran pour le travail ou le divertissement. Tout en conservant une portabilité appréciable une fois repliés. Le mode grand écran ouvert, souvent associé à un clavier physique séparé, semble particulièrement prometteur pour la productivité. Cependant, des interrogations subsistent quant à la praticité réelle de ces appareils au quotidien. L'expérience utilisateur en mode plié, ou lors des transitions entre les modes, devra être irréprochable. Le logiciel devra être parfaitement optimisé. Il faudra éviter les "glitches" ou les activations accidentelles dues aux contacts sur l'écran tactile. La robustesse des charnières et la durabilité des écrans pliables sur des appareils de cette taille sont aussi des points cruciaux. Le segment des ordinateurs portables pliables est encore jeune. Il représente un champ d'innovation passionnant. Mais les constructeurs devront surmonter ces défis techniques et ergonomiques. Ils devront convaincre un large public que ce format est bien plus qu'un simple gadget technologique. L'entrée potentielle d'acteurs comme Amazon et Apple, aux côtés de pionniers comme Huawei, pourrait bien accélérer la maturation de cette nouvelle catégorie de produits.