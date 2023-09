Microsoft avait organisé des précommandes depuis la fin du mois de juin dernier pour sa Xbox Series S dotée d'une capacité de stockage de 1 To, et il aura donc fallu attendre plusieurs mois avant de pouvoir en profiter.

La question de la capacité de stockage des consoles récentes revient régulièrement sur le tapis alors que la taille des jeux augmente un peu plus chaque année. Prochaine grosse sortie à venir chez Microsoft justement : Starfield dont le poids est annoncé à 125 Go.

La Xbox Series S Carbon black est là

Avec des jeux qui dépassent désormais facilement les 100 Go de stockage et certains qui approchent des 200, il devient difficile pour les marques de justifier de consoles n'embarquant que 512 Go d'espace disque. Certes il est possible d'acheter des extensions de stockage ou de modifier la capacité initiale, mais à des prix parfois exorbitants et non sans modifier l'apparence de sa machine dans certains cas.

Microsoft avait donc dévoilé la Xbox Series S Carbon Black, qui se démarque de la version traditionnelle par une robe noire et une capacité de stockage de 1 To, ce qui la rapproche un peu plus de la Xbox Series X. La machine est désormais disponible à la vente, au prix de 349,99€, soit 65€ de plus que la Xbox Series S 512 Go.

De quoi permettre l'installation d'un peu plus de jeux que le modèle de base, mais il faudra toujours jongler entre les titres du côté des joueurs les plus investis.