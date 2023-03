La FTC continue d'enquêter sur la validité du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft et dévoile des documents restés jusqu'ici confidentiels sur l'ensemble des acteurs et opposants à la procédure d'acquisition.

Alors que les rumeurs vont bon train du côté de la préparation d'une PS5 Pro, on ne parle pas vraiment des plans de Microsoft sur ce sujet. Pourtant, il semble que Microsoft planche déjà sur sa prochaine machine grâce des documents publiés par la FTC.

Dans un extrait de document, on peut lire que Microsoft dispose déjà d'un nom de code pour son prochain écosystème. La machine sera toujours compatible avec les abonnements et le Cloud Gaming de Microsoft et diffusée sur l'ensemble des marchés jusqu'ici exploités par la marque.

Malheureusement, le nom de la console a été noirci pour respecter les clauses de confidentialité. D'ailleurs, les noms de code ne sont pas conservés pour les versions commerciales des machines. Rappelons que les Xbox Series avaient pour nom de code Scarlett, avec Anaconda pour la Series X et Lockhart pour la Series S.