Pour la fin de ce mois d'octobre, Microsoft a prévu le lancement d'un Xbox Series S - Starter Bundle. Ce pack de démarrage associe une console de jeu Xbox Series S à un abonnement Xbox Game Pass Ultimate.

Il s'agit du modèle standard (blanc) de la Xbox Series S avec 512 Go, et non pas la Xbox Series S Carbon Black avec SSD de 1 To. Le pack est ainsi à 299,99 €, avec l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate qui est offert pour une durée de trois mois.

Actuellement en précommande, le Xbox Series S - Starter Bundle sera disponible à partir du 31 octobre. L'abonnement Xbox Game Pass Ultimate est sinon au tarif de 14,99 € par mois, suite à la dernière hausse estivale de 2 € par mois.

Microsoft a dû faire ses comptes

Introduite le mois dernier, la Xbox Series S Carbon Black avec 1 To de stockage est commercialisée au prix de vente conseillé de 349,99 €. Son stockage revu à la hausse est supposé répondre à une demande des joueurs. Le pack Starter Bundle aurait peut-être été plus judicieux avec ce modèle.

Plus puissante et déjà avec 1 To de stockage, la console de jeu Xbox Series X est proposée au prix de 549,99 € depuis le mois d'août. Auparavant, c'était un prix de 499,99 €.