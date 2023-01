Cela fait un peu plus de 2 ans que les consoles nouvelle génération ont été lancées sur le marché : PlayStation 5 et Xbox Series ont été commercialisées en novembre 2022 et depuis, il se dit que la PS5 s'écoule bien plus vite qu'il ne se vend de Xbox Series...

C'était sans doute vrai pendant un temps, mais entre la crise Covid qui a ralenti la production et les transports, suivie de la pénurie de semiconducteurs qui a handicapé tout le secteur de l'électronique et qui continue d'avoir une influence sur le marché, mais désormais, il semble que Microsoft a réussi à tirer son épingle du jeu.

Les ventes de Xbox s'accélèrent aux USA

Selon VGChartz, Microsoft aurait considérablement réduit l'écart avec Sony en termes de vente de consoles nouvelle génération. Selon les dernières estimations, Sony aurait ainsi vendu 10 324 530 PlayStation 5 tandis que Microsoft aurait écoulé 9 316 728 Xbox Series au fil de cette année, et ce, sur le sol américain.

Ces chiffres tiennent compte des différentes versions de consoles : avec ou sans lecteur physique sur PS5 et Xbox Series X et S. Les deux plateformes ne seraient ainsi plus séparées que d'un petit million de machines sur l'année, aux USA.

Cette configuration est inédite sur le marché du jeu vidéo : Sony était systématiquement bien loin devant Microsoft avec toutes ses précédentes consoles. Mais depuis, Microsoft est parvenue à s'inviter un peu plus largement sur certains marchés, notamment en Asie et plus particulièrement au Japon, un territoire lui étant traditionnellement très hostile puisque terre natale de Sony.

Cette situation entraine des changements stratégiques : si Sony avait annoncé une hausse du prix de sa PS5, le marché nord-américain a été épargné par cette hausse alors que la zone est plus orientée vers l'environnement Xbox.

Sony conserve une avance confortable

Néanmoins, les chiffres sont à relativiser : on ne connait pas la proportion de Xbox Series S vendues. D'ailleurs, si Microsoft a réussi à vendre plus de machines, c'est aussi parce que la Series S est plus accessible, notamment en termes de prix mais aussi de stock : la console n'est que peu concernée par les problèmes de pénurie de composants clés nécessaires aux Series X et PS5.

Le succès est bien réel, mais rien ne dit que l'opération aurait été la même si Microsoft n'avait proposé que sa Xbox Series X. Il y a ici un résultat largement dépendant d'un contexte particulier de pénurie et de coup de chance pour Microsoft. Car même si la Xbox Series S est une machine séduisante, il ne faut pas se cacher que nombre d'achats se sont fait "par défaut".

Globalement, Microsoft reste en retrait si l'on compare les ventes totales de machines depuis le lancement des consoles : on compterait ainsi 13,8 millions de ventes de Xbox Series pour 21 millions de PS5 dans le monde.