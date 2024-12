On commence avec le purificateur d'air Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU.

Capable d'éliminer jusqu'à 99,9 % des virus en suspension, il combine les technologies LED UV-C et plasma pour garantir une purification optimale. Avec sa certification TÜV Rheinland, le purificateur réduit efficacement les allergènes polliniques, les acariens et les squames d'animaux.

Son système de filtration trois-en-un élimine 99,98 % des particules aussi petites que 0,3 micron, tandis que le charbon actif à haute teneur en iode neutralise les odeurs les plus tenaces. Adapté aux grandes pièces jusqu'à 125 m², il offre une purification rapide, avec des cycles de 3 à 10 minutes (selon la taille de la pièce).





L'appareil surveille en temps réel la qualité de l'air grâce à ses capteurs et ajuste automatiquement ses performances en mode Auto.

Connecté et intuitif, il se contrôle via l'application Xiaomi Home ou par commande vocale avec Google Assistant et Alexa.

Son filtre haute efficacité, combinant filtration électrostatique et mécanique, offre une faible consommation d'énergie et un fonctionnement silencieux tout en purifiant de grands volumes d'air.

Le Xiaomi Smart Air Purifier Elite est en promotion à 249,99 € au lieu de 399,99 € sur le site officiel Xiaomi, avec une réduction supplémentaire de 15 € pour les nouveaux clients.



D'autres réductions intéressantes vous attendent en ce moment, comme par exemple :

Pensez aussi à aller voir nos autres bons plans avec le top 3 des promos d'aujourd'hui (TV AI Neo QLED, Google Pixel Buds Pro et smartphone Pixel 9 Pro XL), notre sélection des meilleures offres de Noël chez Darty et la Fnac ainsi que les souris gaming Logitech à prix réduit !