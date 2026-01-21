Microsoft officialise l'application Xbox pour tous les PC équipés de Windows 11 et fonctionnant avec une puce à architecture ARM. Jusqu'à présent, les possesseurs de ces machines devaient se contenter du jeu en streaming pour accéder à leurs titres favoris.

Quelles avancées techniques ont rendu ce lancement possible ?

Plusieurs améliorations ont été nécessaires pour atteindre ce résultat, qui a été précédé d'une phase de test auprès des Xbox Insiders depuis le mois d'août dernier. Microsoft a notamment mis à jour son émulateur Prism pour faire tourner les logiciels x86/x64 sur ARM.

En décembre, Prism a été enrichi du support pour les instructions AVX et AVX2, ce qui élargit la compatibilité avec de nombreux jeux récents. Parallèlement, le support du système Easy Anti-Cheat (EAC) d'Epic Games a permis de rendre jouables des titres populaires comme Fortnite ou Gears of War: Reloaded.

Quelle est l'étendue du catalogue de jeux disponible ?

Microsoft se veut rassurant sur la quantité de titres accessibles dès aujourd'hui, et indique que " plus de 85 % du catalogue Xbox Game Pass est compatible ".

Le groupe de Redmond précise qu'il travaille activement avec ses partenaires pour étendre encore davantage le support. Le cas échéant, le Xbox Cloud Gaming reste donc une alternative.

La collaboration entre Windows, Xbox et les développeurs reste cruciale pour que les jeux natifs ARM64 se multiplient et que l'émulation devienne de moins en moins nécessaire à l'avenir.