Les PC Windows équipés de puces ARM, comme ceux dotés du Snapdragon X SoC de Qualcomm, ont longtemps été salués pour leurs atouts : finesse, légèreté, autonomie. Pourtant, un domaine restait en friche : le jeu vidéo.

La compatibilité logicielle, notamment pour les titres les plus gourmands, représentait un obstacle majeur. Mais la donne est en train de changer. Le 15 août, Microsoft a déployé une mise à jour préliminaire de l'application Xbox pour Windows 11. Une nouveauté de taille s'invite au passage : la possibilité de télécharger et d'exécuter des jeux Xbox PC directement sur ces machines. Jusqu'ici, seul le streaming via Xbox Cloud Gaming était permis. C'est une avancée significative, car de nombreux jeux du Microsoft Store sont déjà compatibles et pourraient tourner sans problème sur Windows on ARM.

Comment Microsoft compte-t-il améliorer l'expérience gaming sur ARM ?

Cette mise à jour de l'application Xbox n'est que la première étape d'une stratégie plus vaste. Pour la toute première fois, Microsoft s'engage publiquement à améliorer globalement l'expérience de jeu sur les PC ARM dans les mois à venir. Les équipes de Windows et de Xbox travaillent main dans la main au développement de nouvelles fonctionnalités pour élargir la compatibilité à une plus grande partie du catalogue de jeux. L'émulation x86 a déjà été renforcée avec la mise à jour Windows 11 version 24H2, rendant possible l'exécution de titres plus exigeants. Cependant, le principal point de blocage reste les services anti-triche, souvent non compilés nativement pour ARM et incapables de fonctionner correctement sous émulation. Si Microsoft parvient à résoudre cette incompatibilité cruciale, un nombre bien plus important de jeux, y compris des titres populaires comme Halo Infinite, Fortnite ou League of Legends, deviendraient jouables sur ces machines.

Quels sont les défis et les perspectives pour le jeu sur PC ARM ?

Les défis demeurent, mais les perspectives sont prometteuses. Lorsque Qualcomm a présenté son SoC Snapdragon X l'année dernière, le jeu vidéo était déjà un axe majeur d'amélioration. La collaboration avec Microsoft sur la couche d'émulation logicielle devait permettre aux PC Windows sous ARM de faire tourner des jeux AAA. Si de nombreux titres fonctionnent, les joueurs ont parfois été déçus par les performances et la compatibilité. L'émulation, même améliorée, peut causer des problèmes graphiques ou de performance qui seraient inexistants avec une compilation native. Le véritable enjeu, comme mentionné, reste l'anti-triche. Mais l'arrivée de nouvelles puces pourrait changer la donne. Des rumeurs persistantes évoquent le développement de puces ARM par NVIDIA, potentiellement commercialisées dès l'année prochaine. Si ces rumeurs se confirment, des PC Windows ARM équipés de puces NVIDIA, déjà réputées pour leurs performances gaming, pourraient voir le jour. Il est donc essentiel que Microsoft améliore l'écosystème de jeu sur Windows ARM avant cette échéance. L'avenir du gaming sur PC ARM est en pleine mutation.

Microsoft s'engage-t-il plus largement pour le gaming sur Windows 11 ?

Ces derniers mois, Microsoft a multiplié les annonces visant à améliorer l'ensemble de sa plateforme de jeu sur Windows 11. L'entreprise s'est engagée à créer une interface utilisateur et une expérience spécifiquement dédiées aux PC de jeu, les rendant plus intuitifs sous Windows 11. Cela inclut des appareils comme la récente Xbox ROG Ally. Bien que nous n'ayons pas encore vu de PC de jeu dédiés fonctionnant sous ARM avec Windows 11, l'annonce par Qualcomm du Snapdragon G, un SoC conçu spécifiquement pour les ordinateurs portables de jeu, et l'intérêt potentiel de NVIDIA, suggèrent que ce n'est qu'une question de temps. En permettant le téléchargement local de jeux et en s'attaquant aux problèmes de compatibilité, Microsoft envoie un signal positif clair aux joueurs. Si ces efforts se concrétisent, les PC ARM pourraient devenir une option tout à fait crédible pour le jeu, bien au-delà de la bureautique ou de la mobilité.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la mise à jour de l'application Xbox apporte aux PC ARM ?

La mise à jour permet désormais aux utilisateurs de PC Windows 11 équipés de puces ARM de télécharger et d'exécuter localement des jeux Xbox PC, alors qu'auparavant seul le streaming était disponible.

Quel est le principal obstacle au jeu sur PC ARM ?

Le principal obstacle est la compatibilité des services anti-triche, qui ne sont pas compilés nativement pour l'architecture ARM et ne fonctionnent pas correctement sous émulation, bloquant ainsi de nombreux jeux populaires.

L'arrivée de puces NVIDIA ARM va-t-elle changer la donne ?

Oui, si NVIDIA lance des puces ARM pour PC Windows, cela pourrait grandement améliorer les performances de jeu sur cette architecture, rendant les PC ARM plus attractifs pour les joueurs, à condition que Microsoft résolve les problèmes de compatibilité logicielle.