Alors que certaines marques chinoises boudent le marché européen et évitent d'y proposer leurs smartphones les plus haut de gamme, et que le désengagement d'Oppo et OnePlus du marché français se confirme un peu plus chaque jour, il est rassurant de voir Xiaomi confirmer l'arrivée de son smartphone Xiaomi 13 ultra dans l'hexagone.

Une sortie en France le 12 juin, mais il n'y en aura pas pour tout le monde

Les utilisateurs français pourront ainsi mettre la main sur le fleuron des smartphones de Xiaomi qui se présente comme une vitrine technologique pour la marque, même s'il faudra composer avec des stocks limités.

C'est le 12 juin que sortira l'appareil dans nos contrées, a un prix qui n'a toutefois pas encore été communiqué. Xiaomi a précisé toutefois que les quantités seront très limitées, souhaitant conserver un aspect élitiste et ultra Premium pour son appareil.

Le Xiaomi 13 Ultra voit les choses en grand côté photo avec un partenariat avec Leica. Il propose un écran AMOLED LTPO de 6,73 pouces en 1440x3200 pixels, un Snapdragon 8 Gen 2 associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il sera livré sous Android 13 et la surcouche maison MiUI.