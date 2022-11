La gamme Xiaomi 12T a été lancée il y a peu mais la nouvelle génération Xiaomi 13 est déjà sur le point d'être annoncée. Elle devrait profiter du processeur mobile Snapdragon 8 Gen 2 que Qualcomm doit présenter d'ici quelques jours et un lancement des nouveaux smartphones avant la fin de l'année semble très probable.

Le Xiaomi 13 Pro constituera l'offre premium et certains détails ont commencé à émerger sur la Toile. Le leaker OnLeaks y ajoute son design intégral grâce à une série de rendus en haute définition diffusés sur le site Zoutons.

On découvre ainsi un smartphone doté d'un grand affichage 6,65 pouces incurvé sur les tranches et marqué d'un poinçon centré pour le capteur photo avant qui serait de 32 mégapixels. La dalle sera sans doute AMOLED avec un taux de rafraîchissement important et le lecteur d'empreintes digitales devrait être logé sous l'affichage.

Triple capteur 50 mégapixels

Le smartphone devrait mesurer 8,8 mm d'épaisseur et se parer d'un grand bloc photo carré à l'arrière doté de trois capteurs. La rumeur veut que le module principal soit un capteur Sony IMX989 de 50 mégapixels.

Ce dernier a la particularité de proposer un grand capteur 1 pouce qui pourra recueillir un maximum de lumière afin de réaliser des clichés optimaux en basse lumière.

Il serait associé à deux autres modules de 50 mégapixels également, l'un pour l'ultra grand angle et l'autre pour le zoom, lui assurant d'être à l'aise dans toutes les situations.

Puces dédiées

Avec le SoC Snapdragon 8 Gen 2, le Xiaomi 13 Pro offrira jusqu'à 512 Go de stockage et de la mémoire LPDDR5X. On devrait retrouver plusieurs puces dédiées conçues directement par Xiaomi pour le traitement de l'image et la charge rapide de 120W.

L'annonce officielle de la gamme Xiaomi 13 se jouera sans doute dès le mois de décembre 2022 pour un tarif allant de 700 à 850 euros HT environ, ce qui devrait le rapprocher des 1000 euros une fois commercialisé en Europe, en principe début 2023.