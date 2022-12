C'est en Chine que Xiaomi a levé le voile sur ses Xiaomi 13 et 13 Pro, deux smartphones premium aux configurations finalement assez proches et qui visent à concurrencer l'iPhone 14.

Cette série se caractérise par de nombreux efforts de la marque chinoise pour proposer des terminaux véritablement premium en accord avec à le fois le marché, mais également les tarifs pratiqués. L'équipement est donc complet et l'étiquette "premium" respectée sur tous les plans.

Xiaomi 13 : Sobre mais bien équipé

On retrouve ainsi un écran plat (non incurvé donc) en OLED et d'une diagonale de 6,36 pouces en 120 Hz et qui revendique jusqu'à 1900 cd/m² en luminosité. Il se loge dans un smartphone de seulement 7,89 mm d'épaisseur pour 189 grammes, ce qui est plutôt un bon ratio poids / encombrement / équipement.

La coque propose un revêtement en verre pour les coloris vert, blanc et noir, ainsi qu'une version bleue proposant une "peau nano tech" imitant le cuir et qui se veut résistant aux taches.

En interne, on retrouve la puce Snapdragon 8 Gen 2 et Xiaomi évoque 37% de performances en plus par rapport au Xiaomi 12. Le Xiaomi 13 sera également mieux refroidi grâce à une surface de dissipation plus importante, ce qui devrait permettre de jouer à des jeux gourmands sans surchauffe.

La batterie intégrée revendique 4500 mAh de capacité et est compatible charge rapide 67W en filaire, 50W en sans fil et 10W en charge inversée.

La partie photo profite toujours du partenariat engagé avec Leica depuis quelques années. On trouve un capteur principal IMX 800 de 50 Mp avec focale 23mm et stabilisation mécanique. Un téléobjectif X3,2 en 75mm et capteur 10 Mp vient l'appuyer, ainsi qu'un Ultra grand angle 120° en 12 Mp.

Xiaomi 13 Pro : écran incurvé et partie photo dopée

La version Pro se démarque avec un écran aux bords incurvés et une définition 2K sur une dalle OLED LTPO de 6,73 pouces. L'écran peut faire varier son taux de rafraichissement de 1 à 120 Hz , il est protégé par un verre Corning Gorilla Glass.

La partie photo est également plus performante avec un capteur principal IMX 989 de 1 pouce et 50 MP, un capteur grand angle 50 MP 115° et un téléobjectif X2 50 Mp.

La batterie est différente de la version standard avec 4820 mAh de capacité et la prise en compte de la charge rapide 120W.

Prix et disponibilité

Les deux modèles seront déclinés en 4 configurations 8Go+128Go / 8Go+256Go / 12Go+256Go et 12Go+512Go avec des tarifs allant de 3999 yuans (545€) à 4999 yuans (680€) pour la version standard et de 4999 yuans (680€) à 6299 yuans (860€) pour la version Pro. Des prix a à comprendre hors taxes, qui feront l'objet d'un réajustement pour la sortie en France prévue dans quelques mois.