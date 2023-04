Aujourd'hui, nous allons vous présenter trois articles en promotion. Un smartphone dernier cri, une montre connectée ainsi qu'un PC portable gaming à l'honneur.

Commençons avec le smartphone Xiaomi 13. Ce mobile est doté d'un écran de 6,36" AMOLED FHD+ 120 Hz dans lequel un capteur photo 32 MP est intégré. Il est propulsé par un processeur Snapdragon 8 gen 2 couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM). L'appareil intègre 256 Go de mémoire de stockage, ce qui vous permettra de stocker tout ce dont vous avez besoin. Coté photo, il affiche un triple capteur à l'arrière (50, 12 et 10 MP).

Ce smartphone Xiaomi 13 est vendu 799,50 € au lieu de 999,90 € soit 20% de réduction chez Amazon. La livraison est prévue sous 3 jours, gratuitement.





Si vous achetez ce genre de mobile, vous aurez surement besoin de cette montre connectée Xiaomi Mi Watch. Elle est dotée d'un écran de 1,39" AMOLED à une définition de 454 x 454 px. Cet appareil possède toutes les fonctionnalités classiques, telles que la lecture des message, réception des appels, analyse cardiaque, etc. Elle se connecte sur tout type de téléphone portable et affiche une autonomie allant jusqu'à 16 jours.

Cette montre connectée Xiaomi Mi Watch est proposée à 125,68 € au lieu de 173 € soit 27% de remise immédiate chez Cdiscount. La livraison est gratuite sous 48 heures.





Enchainons avec le PC portable HP Omen 16-n0171nf. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 16,1" QHD 165 Hz à une définition de 2560 x 1440 px. Il est propulsé par un processeur AMD Ryzen 7 6800H, couplé à 32 Go de RAM et une carte graphique AMD Radeon RX 6650M. Windows 11 est installé d'origine sur son disque SSD de 1 To.

Ce PC portable HP Omen 16-n0171nf est vendu 1299,99 € au lieu de 1699,99 € soit 24% de remise immédiate chez Rue du commerce. Comptez 2,99 € pour la livraison, sous 24 heures.





