Les bécanes, les meules, les motos quoi ! Bon, elles sortent sans doute du garage pour leur révision annuelle et nous n'avons qu'une envie, de les enfourcher. Quel plaisir que de sentir le vent nous effleurer et quelles sensations que de prendre de bons virages rapides (en respectant les limitations de vitesse bien évidemment).

Sauf que, nous le savons tous, si l'on est deux sur un véhicule à deux roues et que l'on roule à plus de 50 km/h, il est compliqué de communiquer avec son / sa partenaire, qu'il ou elle soit sur la selle passager ou bien même à quelques mètres, devant ou derrière.

Depuis plusieurs années, les technologies allant de l'avant, notamment en termes de connectivité sans fil, les constructeurs ont développé des systèmes de communication permettant de réduire les sons liés à la conduite tout en captant ceux de notre voix. Ces émetteurs / récepteurs sont de plus en plus performants et de moins en moins chers, ce qui fait l'objet de cette présentation.

Commençons par le kit de deux intercoms Cardo Freecom. Ces petits boitiers se fixent sur votre casque et se connectent en Bluetooth. Ses haut-parleurs, développés par JBL, vous donnent un sérieux confort d'écoute et une bonne qualité sonore. Compatible Radio FM, vous pourrez également écouter la musique au gré des kilomètres. Vous pourrez tout de même capter votre partenaire à une distance allant jusqu'à 800 mètres en rase campagne.

Ce kit de deux intercoms Cardo Freecom est vendu 147 € au lieu de 251,94 € soit 47% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite, sous 48 heures.

Et d'autres intercoms sont également en promotion à savoir :







Et n'oubliez pas de consulter notre bon plan sur le matériel BLUETTI en promo à plus de 50% ainsi que notre top 3 du jour avec un smartphone, une enceinte Sony et un PC portable HP Victus à prix réduit.