Le groupe Xiaomi est un habitué des lancements multiples de smartphones, avec de nombreuses déclinaisons inondant les marchés. Sa série de smarptphones de référence Xiaomi 13 devrait donner lieu à une dernière évolution avant le passage aux Xiaomi 14 sous la forme de variantes Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro.

Les smartphones ont obtenu diverses certifications, signalant leur lancement imminent. Le Xiaomi 13T Pro en particulier attire l'attention puisqu'il devrait correspondre à la version internationale du Redmi K60 Ultra chinois.

Grand écran et SoC Dimensity 9200+

On s'attend donc à trouver un smartphone avec un grand affichage 6,67 pouces FHD+ AMOLED et rafraîchissement 144 Hz avec un poinçon centré pour le capteur photo à selfie de 20 mégapixels.

Xiaomi 13T Pro (credit MySmartPrice)

Son passage par les benchmarks révèle qu'il proposera le processeur mobile Dimensity 9200+ de MediaTek avec jusqu'à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le smartphone devrait offrir une coque étanche certifiée IP68 et une batterie de capacité 5000 mAh associée à une charge très rapide de 120W, au lieu des 67W habituels sur les modèles du fabricant...et qui serait d'ailleurs proposée sur le Xiaomi 13T standard.

Rendez-vous début septembre

Des rendus diffusés en avance par le site MySmartPrice montrent un grand bloc photo à l'arrière comptant trois modules avec une configuration de capteur grand angle 50 mégapixels Sony IMX707, un téléobjectif de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 13 mégapixels.

Xiaomi 13T Pro (credit MySmartPrice)

La gamme Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro devrait être annoncée dès le 1er septembre 2023 en Europe, selon une page Web échappée d'Amazon UK où le Xiaomi 13T Pro y était présenté au prix de £799, soit 930 euros environ.