Il pourrait y avoir du nouveau du côté des châssis des smartphones premium des plus grands fabricants mondiaux. Apple devrait ouvrir le bal en proposant des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max dotés d'un nouveau châssis en titane, plus léger et moins susceptible de déformations que l'acier inox et les alliages d'aluminium.

Cette nouveauté aura un coût qui se répercutera sous la forme d'une hausse attendue des tarifs pour la gamme iPhone 15 mais elle constituera peut-être le point de départ d'une nouvelle tendance parmi les grands fabricants de smartphones.

Xiaomi, premier chez Android à proposer du titane ?

Il se murmure déjà que la série Galaxy S24 de Samsung attendue en début d'année prochaine adoptera elle aussi un châssis en titane, au moins pour le flagship Galaxy S24 Ultra (mais aussi un écran aux bordures affinées, comme celui des iPhone 15 Pro / Pro Max).

Xiaomi 13 Pro

Avant elle, le fabricant chinois Xiaomi pourrait lui voler la vedette sur cet aspect en proposant un châssis titane sur son futur smartphone Xiaomi 14 Pro attendu en fin d'année en Chine et début 2024 en Europe.

Le titane, matériau tendance des prochains smartphones haut de gamme

Xiaomi ne cache pas qu'Apple lui sert d'inspiration et le fabricant a à coeur d'intégrer rapidement les dernières innovations dans ses smartphones. Selon le leaker Ice Universe, le Xiaomi 14 Pro serait donc le premier smartphone Android à embarquer un châssis titane...et sans doute pas le dernier.

Etant donné son coût, cette matière restera réservée aux smartphones haut de gamme et justifiera sans doute de nouvelles hausses de prix pour les modèles les plus précieux des fabricants.

Apple avait déjà amorcé la tendance avec la montre connectée Apple Watch Ultra équipée d'une boîtier titane pour affronter les environnements hostiles et les sports extrêmes.