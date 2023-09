La gamme de smartphones Xiaomi 13 s'étoffe encore un peu plus avec le lancement des Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro. Ils débarquent en France avec le positionnement habituel de la série T qui suit les smartphones haut de gamme et premium de la marque, avec une proposition tarifaire plus abordable.

Les Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro sont équipés à l'arrière d'un triple capteur photo. Un module principal de 50 mégapixels (1/1,28" ; f/1,9), ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) et un téléobjectif de 50 mégapixels (f/1,9).

Xiaomi insiste bien évidemment sur son partenariat et la signature de la marque allemande Leica pour les optiques, ce qui ne concerne toutefois pas le capteur photo de 20 mégapixels (f/2,2) à l'avant. Le Xiaomi 13T Pro peut filmer jusqu'en 8K à 24 fps, mais pas le Xiaomi 13T (4K à 30 fps).

Avec affichage 144 Hz

Le Xiaomi 13T Pro est équipé d'un SoC MediaTek Dimensity 9200 Plus associé à jusqu'à 16 Go de RAM (LPDDR5X) et 1 To de stockage en UFS 4.0. Profitant aussi d'une gravure en 4 nm, c'est un SoC Dimensity 8200-Ultra pour le Xiaomi 13T, jusqu'à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (UFS 3.1). La version Pro se distingue en outre par une compatibilité Wi-Fi 7.

La batterie de 5000 mAh support une charge de 67 W sur le Xiaomi 13T et de 120 W sur le Xiaomi 13T Pro. Ce dernier peut être complètement chargé - 0 à 100 % - en 19 minutes (42 minutes pour le Xiaomi 13T).

Certifiés IP68, les deux smartphones affichent sur un écran CrystalRes Amoled FHD+ de 6,67" avec taux de rafraîchissement de 144 Hz et luminosité de jusqu'à 2600 cd/m².

Prix et disponibilité

D'ores et déjà disponibles, les smartphones Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro fonctionnent avec une base Android 13 et MIUI 14. Xiaomi s'engage sur quatre générations de mises à jour du système d'exploitation Android, et cinq années de correctifs de sécurité.

Xiaomi 13T Pro (noir, bleu, vert) :

Xiaomi 13T (noir, bleu, vert) :