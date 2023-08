Après la série de référence Xiaomi 13 lancée en début d'année, le fabricant chinois s'apprête à fermer ce chapitre en dévoilant une ultime gamme Xiaomi 13T, tandis que pointent déjà les premiers indices concernant les modèles Xiaomi 14 attendus en fin d'année en Chine.

Avant leur présentation officielle, les smartphones Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro ont passé diverses certifications, lâchant éventuellement des informations au passage. Le site MySmartPrice, qui avait déjà dévoilé des rendus des futurs smartphons, diffuse des photos du Xiaomi 13T Pro issues des documents de certification de la NCC, organisme de certification taiwanais.

Encore un smartphone haut de gamme avant les Xiaomi 14

On peut y voir le smartphone sous presque toutes ses coutures, confirmant la présence d'un grand écran AMOLED avec poinçon centré pour un capteur à selfies de 20 mégapixels, sans doute de diagonale 6,67 pouces et de résolution 2712 x 1220 pixels, avec un rafraîchissement d'écran de 144 Hz.

Le Xiaomi 13T Pro est censé embarquer un processeur Dimensity 9200+ de MediaTek et les documents de la NCC précisent que le modèle passé par ses tests proposera 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, la variante premium grimpant à 16 Go de RAM et 1 To d'espace interne. Il existera aussi une version en 12 / 256 Go.

La gamme Xiaomi 13T imminente

Le grand bloc photo à l'arrière est conforme à ce qui est visible sur les rendus initiaux, avec trois modules comprenant un capteur grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 13 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels, avec des optimisations apportées par le partenaire Leica.

Le Xiaomi 13T Pro devrait offrir une coque étanche certifiée IP68 embarquant une batterie de 5000 mAh avec charge rapide filaire de 120W.

Xiaomi 13T Pro (credit : MySmartPrice)

Il ne faudra pas attendre trop longtemps avant de pouvoir confirmer ces informations, la présentation officielle étant attendue pour la première semaine de septembre, voire dès le 1er septembre 2023.

Quant au prix, une page Amazon UK anticipait il y a quelques jours un tarif de £799, soit 930 euros environ.