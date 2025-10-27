Oubliez les satellites ! Alors que la communication d'urgence devient un enjeu majeur, Xiaomi prend tout le monde à contre-pied. Avec ses nouveaux 15T et 15T Pro, la marque chinoise ne vise pas l'espace mais le peer-to-peer.

Elle présente une technologie ingénieuse, Xiaomi Offline Communication, qui permet à deux téléphones de s'appeler directement, sans 4G, 5G ou Wi-Fi, comme de simples talkie-walkies.

Comment cette fonction talkie-walkie est-elle possible ?

Ce n'est pas de la magie, mais une utilisation très intelligente du Bluetooth. La fonction repose sur le Bluetooth Low Energy (BLE) Coded PHY, une variante du Bluetooth 5.0 conçue pour l'Internet des Objets. Son avantage : une portée bien plus grande.





Pour booster cette portée, Xiaomi a ajouté une puce maison, la Surge T1S, et un "Super Antenna Array" pour optimiser le signal. L'ensemble, baptisé Xiaomi Astral Communication, permet cette connexion directe.

Quelle est la portée réelle et quelles sont les limites ?

Xiaomi annonce des chiffres impressionnants : 1,9 km pour le 15T Pro et 1,3 km pour le 15T standard. Ces distances s'entendent en "conditions idéales", c'est-à-dire en champ libre, sans obstacles. Dans un environnement urbain, avec des bâtiments, la portée réelle se réduira à quelques centaines de mètres.





De plus, le système est fermé : il ne fonctionne qu'entre deux appareils de la série 15T. Ce n'est pas un substitut aux services d'urgence par satellite, mais un outil pratique pour les randonneurs ou les festivals.

Comment fonctionne l'appel lui-même ?

La connexion utilise la bande 2.4GHz avec un faible débit (128 kbit/s). Lorsqu'un appel est lancé, le téléphone compresse l'audio avec le codec Speex avant de l'envoyer à l'autre appareil. Selon Xiaomi, l'expérience utilisateur ressemble à un appel classique, et non à un talkie-walkie où l'on doit parler à tour de rôle.





Pour l'instant, la fonction est limitée aux appels entre deux personnes (pas de groupe) et nécessite un compte Xiaomi.

Foire Aux Questions (FAQ)

Faut-il un abonnement pour utiliser Xiaomi Offline Communication ?

Non, la fonction est totalement gratuite. Elle utilise une connexion Bluetooth directe (peer-to-peer) et ne dépend d'aucun opérateur mobile ou Wi-Fi.

Est-ce que cela fonctionne avec d'autres marques de téléphones ?

Non. Pour le moment, la fonction est exclusive à la série Xiaomi 15T et 15T Pro. Un appel ne peut être passé qu'entre deux appareils compatibles de cette gamme.

Est-ce que cette fonction est sécurisée ?

Oui, Xiaomi a confirmé que les appels passés via ce mode de communication sont chiffrés pour que seuls les deux interlocuteurs puissent entendre la conversation.