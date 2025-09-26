Xiaomi frappe fort sur le marché du smartphone haut de gamme avec la sortie de sa série Xiaomi 17, bien décidée à concurrencer frontalement l’iPhone 17 dont elle s'inspire assez sensiblement et reprend les dénominations.

La marque chinoise saute sciemment la numérotation “16” après sa série Xiaomi 15 pour s’aligner sur Apple et lance simultanément trois modèles : Xiaomi 17, 17 Pro, et 17 Pro Max. La stratégie mise en place repose sur l’intégration du tout nouveau processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, une batterie record et un écran innovant à l’arrière des versions Pro.

Un processeur de nouvelle génération pour des performances de pointe

Le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 propulse les Xiaomi 17 directement parmi les smartphones les plus puissants de la rentrée. Dévoilé quelques heures avant, ce qui permet à Xiaomi d'être parmi les premiers à annoncer son utilisation dans ses smartphones, ce processeur se démarque par sa rapidité, ses capacités d’intelligence artificielle et une efficacité énergétique revue à la hausse.

Les modèles Pro et Pro Max intègrent jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage UFS 4.1, ce qui assure une gestion optimale des applications, du multitâche et des jeux mobiles les plus exigeants.

L’expérience utilisateur s’appuie également sur une dissipation thermique avancée : la version Pro Max possède une chambre à vapeur de plus de 5500 mm² et profite d’un système de refroidissement 3D optimisé pour maintenir les performances sous forte sollicitation, ce qui séduira les gamers et utilisateurs intensifs.

Un design affirmé et des écrans innovants

Toute la série Xiaomi 17 se distingue par son écran principal de 6,3 pouces (Pro) à 6,9 pouces (Pro Max), utilisant la technologie LTPO, avec une luminosité maximale impressionnante de 3500 nits, un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz et une protection en Dragon Crystal Glass.

Le modèle Pro Max, avec son écran plus large, parvient à rester fin et léger face à son concurrent direct, l’iPhone 17 Pro Max. L’innovation majeure de cette génération est l’apparition d’un écran secondaire, le Magic Back Screen, sur la face arrière des versions Pro et Pro Max, inspiré des smartphones pliants type clapet.

Cette dalle permet non seulement d’obtenir un aperçu pour les selfies mais aussi d’accéder à des fonctions interactives : lecteur de musique, widgets, notifications, et même la possibilité de transformer le smartphone en console portable grâce au Game Boy Case officiel Xiaomi.

Batterie XXL et recharge rapide : une autonomie record

La batterie constitue l’un des arguments les plus convaincants de la série Xiaomi 17, surtout face à l’iPhone 17. Le modèle standard embarque une batterie 7000 mAh, surpassant les versions Pro avec respectivement 6300 mAh pour le 17 Pro et 7500 mAh pour le Pro Max.

Xiaomi 17 de base, sans l'écran secondaire au dos

Xiaomi n’hésite pas à mettre en scène la supériorité de son autonomie en la comparant à celle de l’iPhone 17 doté d’un MagSafe de 5000 mAh, avec des tests de lecture vidéo en boucle.

Les smartphones profitent d'une charge rapide filaire jusqu’à 100W universelle PPS et 50W sans fil et d'une charge inversée 22,5W (filaire et sans fil) avec fonction batterie d'appoint.

La puce dédiée Xiaomi Surge G2 assure une gestion avancée et promet une endurance de la batterie de 80% après 2000 cycles de recharge. Le Pro Max devient ainsi un véritable monstre d’autonomie pour les consommateurs qui cherchent à s’affranchir des contraintes de charge quotidienne.

Module photo triple Leica et certification étendue

Côté photographie, Xiaomi maintient son partenariat avec Leica pour équiper ses modèles d’un triple capteur 50MP, avec des lentilles Summilux stabilisées, un ultra-grand angle de 102° et un téléobjectif amélioré de 5x.

Le Pro Max se distingue avec un capteur plus large (ISOCELL GN8) et une ouverture f/2.6, ce qui promet de meilleurs résultats en faible luminosité et des photos macro détaillées à 20 ou 30 cm selon la version.

Les modèles sont certifiés IP68, résistent à l’eau et à la poussière, et peuvent être immergés jusqu’à 4 mètres pour le Pro et 6 mètres pour le Pro Max. À l’avant, le capteur selfie affichant 50MP propose un champ de vision élargi à 90°, tandis que le Pro bénéficie également d’un capteur de profondeur 3D ToF innovant.

Prix et disponibilité : Xiaomi veut frapper un grand coup contre Apple

L’ensemble des Xiaomi 17 sont déjà disponibles en précommande en Chine, avec des prix de lancement démarrant à 4499 yuans (environ 540 € HT) pour la version de base, 4999 yuans (environ 600 € HT) pour le Pro et 5999 yuans (environ 720 € HT) pour le Pro Max, soit un positionnement agressif face à l’iPhone 17 vendu à un tarif un cran plus haut.

Xiaomi prévoit une commercialisation internationale au printemps 2026, vraisemblablement en amoint ou lors du MWC à Barcelone.