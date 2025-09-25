Qualcomm vient de lever le voile sur sa toute nouvelle puce phare, le processeur mobile Snapdragon 8 Elite Gen 5, à l'occasion de l'événement Snapdragon Summit à Hawaï.

Renforcée sur plusieurs aspects, cette version promet non seulement des performances en nette hausse, mais aussi une avancée déterminante pour l’intelligence artificielle embarquée.

Ce nouveau processeur mobile vise comme précédemment le segment premium et se retrouvera dans de nombreux smartphones signés Samsung, Xiaomi, OnePlus, Vivo et consorts.

Une architecture CPU inédite centrée sur la performance et l’efficacité

La puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 dévoile une organisation interne revisitée. Toujours basée sur une gravure en 3nm, elle embarque deux cœurs Prime cadencés à 4,6 GHz et six cœurs Performance à 3,62 GHz.

Ils constituent la troisième génération des coeurs Oryon conçus par Nuvia, en profitant d'une architecture spéciale par rapport aux coeurs ARM standard.

Ce choix architectural veut assurer un compromis idéal entre vitesse brute et économies d’énergie. Qualcomm annonce un gain de 20% en puissance et jusqu’à 35% de meilleure efficacité énergétique par rapport à la génération précédente, avec une baisse du besoin en énergie de 16% pour le SoC.

Cette montée en gamme s’accompagne d’une gestion optimisée de la mémoire et d’un cache dédié Adreno High Performance Memory (Adreno HPM) de 18 Mo, pensé pour les tâches les plus gourmandes comme le jeu vidéo ou le multitâche intensif. À l’heure où chaque minute compte sur smartphone, Qualcomm promet une heure et 48 minutes supplémentaires pour les gamers avertis.

Adreno GPU et Ray Tracing : une place de choix pour le jeu mobile

Outre le CPU, la partie graphique profite d’un GPU Adreno repensé qui affiche jusqu’à 23% de performance en plus tout en consommant 20% d’énergie en moins.



L’accent est mis sur le Ray Tracing, amélioré de 25%, ainsi que l’intégration complète du moteur Unreal Engine 5 pour des visuels dignes des consoles portables.



Différentes techniques, comme le Tile Memory Heap d'optimisation de la bande passante ou le Mesh Shading, viendront soutenir les performances. Ces évolutions s’adressent autant aux gamers qu’aux créateurs de contenus vidéo, qui profiteront d’une fluidité et d’une réactivité accrues pour l’édition et le streaming.



Toujours en pointe des technologies de communications sans fil, coeur d'expertise de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 s’équipe aussi d’un modem Snapdragon X85 et de connectivités sans fil Wi-Fi 7 et Bluetooth 6.0 grâce au composant FastConnect 7900, avec une latence gaming réduite de 50 %, un avantage notable pour la compétition en ligne.

Une IA embarquée enfin proactive et personnalisée

Au cœur du SoC, le couple Hexagon NPU / Sensing Hub s’affranchit des limites des précédentes générations. Le NPU Hexagon affiche une vitesse en hausse de 37% avec un traitement à 220 tokens par seconde, permettant à des agents IA de suivre, comprendre et anticiper le contexte de l’utilisateur : « Des agents capables de voir ce que vous voyez, d’entendre ce que vous entendez et d’interagir en temps réel », souligne Chris Patrick, Vice-président Qualcomm.





Cette approche marque l’émergence de l'IA agentique, transformant l’assistant vocal passif de l’époque en véritable compagnon numérique, doué d’apprentissage et de recommandations.

La sécurité des données personnelles est améliorée grâce au traitement local, alors que l’appareil devient capable d’agir en toute autonomie selon des modèles multimodaux apprenant et s’adaptant à chaque utilisateur.

Des avancées concrètes pour la photo, la vidéo et l’audio

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 se démarque en devenant la première puce à supporter le codec Advanced Professional Video (APV) présent dans Android 16. Ce codec ouvre la voie à la capture de vidéos quasi sans perte, avec des options poussées pour l’étalonnage et la retouche.



Le Snapdragon Audio Sense, quant à lui, promet un son d’une qualité professionnelle, intégrant filtrage du vent, zoom audio et HDR, tout en exploitant des microphones MEMS pour des environnements variés…

Quel avenir pour les smartphones Android haut de gamme ?

Déjà prête à être exploitée par les géants Samsung, Xiaomi, Honor, OnePlus, Oppo, Vivo, et bien d’autres, la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 devrait équiper la majorité des smartphones premium dès la fin septembre.





Ce déploiement s’accompagne d’une mise à niveau logicielle, déjà initiée avec la génération précédente, notamment via Android 16, pour une prise en charge optimale des fonctions APV et IA.



Les premiers modèles équipés seront visibles dans les prochains jours (coucou la nouvelle série Xiaomi 17) et orienteront les tendances des usages mobiles en 2026. La course à la puissance, toujours présente, cède peu à peu la place à celle de la personnalisation et de l’autonomie intelligente des appareils.

L’arrivée du processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 offre le meilleur des technologies mobiles mais aura aussi un coût plus élevé. C'est pourquoi Qualcomm devrait aussi proposer en début d'année prochaine une version allégée de sa nouvelle puce et qui pourra se retrouver dans des smartphones haut de gamme de moins de 1000 €.