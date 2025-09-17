Le groupe Xiaomi s'inspire régulièrement des produits d'Apple pour ses propres gammes de smartphones, de gadgets connectés et d'ordinateurs portables. Il ne s'en cache pas et revendique une inspiration reprise à son compte.

Allant toujours plus loin dans cette logique, le fabricant va modifier la dénomination de ses smartphones pour la faire coïncider avec la récente gamme iPhone 17. Après ses smartphones de référence Xiaomi 15, ce n'est pas une série Xiaomi 16 qui se prépare mais bien une gamme Xiaomi 17.

Et pour compléter ce tour de passe-passe, la firme chinoise va renommer les trois membres de la gamme en Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro et Xiaomi 17 Pro Max, reprenant là aussi la nomenclature d'Apple.

Magic Back Screen, la nouveauté des iPhone 17 Pro

Les nouveaux smartphones seront dévoilés avant la fin du mois de septembre, peu après l'officialisation du processeur mobile premium Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, qui représente un autre cas de renommage particulier.

Les présentations seront donc bientôt faites mais Xiaomi ne résiste pas au plaisir de commencer à teaser sur les atouts du Xiaomi 17 Pro. Dans une courte vidéo, il montre le dos du smartphone qui, avec ses deux capteurs photo logés dans un bandeau couvrant toute la largeur de l'appareil mobile, ne manque pas de rappeler le nouveau design des iPhone Air et iPhone 17 Pro et Pro Max.

Toutefois, le groupe chinois a eu une idée pour donner un usage à ce bandeau : en faire un affichage secondaire baptisé Magic Back Screen. A l'image des petits écrans externes des smartphones pliants au format clapet, il permettra d'afficher diverses informations utiles ou des animations illuminant l'arrière du smartphone.

Que réserve la gamme Xiaomi 17 ?

Comme sur les smartphones Flip de dernière génération, l'affichage entoure les deux capteurs photos, ne créant pas de rupture entre bloc photo et écran secondaire.

Xiaomi saura-t-il en tirer mieux parti que les affichages externes aux fonctions souvent limitées des smartphones pliants grâce à son interface HyperOS 3.0 ? La réponse devra encore attendre quelques jours.

La nouveauté du Magic Back Screen sera réservée aux Xiaomi 17 Pro et Xiaomi 17 Pro Max, le modèle de base Xiaomi 17 en étant dépourvu. La nouvelle gamme devrait profiter d'affichages AMOLED mais aussi de batteries de grande capacité, de l'ordre de 7000 à 7500 mAh, avec charge rapide.