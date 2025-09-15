À l'aube d'une nouvelle génération de smartphones, Qualcomm prépare son tout dernier fleuron, le Snapdragon 8 Elite Gen 5, le processeur qui équipera beaucoup des prochains smartphones Android haut de gamme d'ici la fin de l'année et l'an prochain.

Annoncé officiellement avant le Snapdragon Summit 2025, l'événement de présentation des dernières puces ARM pour smartphones et PC portables de la firme, ce SoC remplacera le Snapdragon 8 Elite.

Mais au-delà des performances pures, c’est surtout la stratégie de branding de Qualcomm qui intrigue, avec une classification revisitée qui n’a rien d’anodin pour le marché mondial.

Le grand saut dans la nomenclature Qualcomm

Le nouveau nom Snapdragon 8 Elite Gen 5 surprend, alors que l’on s’attendait à un “Gen 2” après le premier Snapdragon 8 Elite. À première vue, cette progression paraît abrupte, mais la marque précise sur Weibo que ce nouveau système de nomination met l'accent sur les véritables jalons technologiques atteints au fil des années et évite certains clivages culturels liés à la symbolique du chiffre "4", jugé défavorable en Chine.

Pour rappel, l'actuel processeur Snapdragon 8 Elite a fait suite au Snapdragon 8 Gen 3 et aurait dû être dénommé Snapdragon 8 Gen 4 si la firme avait suivi sa nomenclature habituelle.

En appelant le prochain processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, Qualcomm mixe les deux appellations en reprenant le terme Elite, qui rappelle le caractère premium, et en revenant au terme Gen 5 de la lignée originelle.

Dans ce contexte, la mention "Elite" souligne la présence historique des cœurs Oryon, devenus synonymes d’exclusivité et de puissance. Qualcomm promet d’appliquer ce schéma à ses futurs SoC, pour une meilleure lisibilité et une différenciation croissante au sein de sa gamme.

La conquête du secteur premium : Xiaomi et Samsung s’arment

Ce nouveau chipset incarne l’ambition des grandes marques qui veulent rivaliser avec la série iPhone 17 d’Apple. Xiaomi a d’ailleurs confirmé que sa prochaine gamme de smartphones Xiaomi 17 (après les Xiaomi 15, la firme zappant les Xiaomi 16 pour mieux concurrencer Apple) adoptera directement ce SoC tandis que Samsung prépare une version optimisée baptisée “Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy” pour ses futurs flagships Galaxy S26, au moins pour le Galaxy S26 Ultra.

Qualcomm peut s'appuyer sur son expertise et ses partenaires de longue date face aux concurrents directs, dont Apple avec son A19 Pro et MediaTek avec le futur Dimensity 9500.

Les dessous techniques : Oryon, gravure 3nm et codes internes

Si Qualcomm ne révèle pas encore toutes les fonctionnalités, sachant que l'événement Snapdragon Summit 2025 se tiendra fin septembre, les premières fuites évoquent une gravure en 3 nm signée TSMC et l’intégration des nouveaux coeurs Oryon, synonymes de performances et d’efficacité énergétique. L’appellation “Elite” vient justement valider cette avancée matérielle.

Le Gen 5 porterait le nom de code interne SM8850, en attendant un modèle légèrement moins puissant, le SM8845, qui pourrait être commercialisé sous le nom “Snapdragon 8s Gen 5”. Cette segmentation offre aux constructeurs plus de souplesse pour différencier leurs gammes tout en capitalisant sur la notoriété du label “Elite”.

Impacts sur le marché et stratégies à venir

La décision de Qualcomm de sauter une génération dans sa nomenclature rend le décryptage des performances encore plus complexe pour les non-initiés, tout en créant un effet d’annonce qui sert la communication des constructeurs.

En multipliant les qualificatifs, la firme précise le positionnement de ses processeurs mais rend leur lecture et leur compréhension moins facile alors qu'elle étoffe dans le même temps ses gammes pour répondre aux différents besoins des fabricants.

Le prochain processeur mobile Snapdragon 8 Elite Gen 5 devrait de nouveau combiner le meilleur des technologies mobiles. Outre des coeurs CPU puissants, les parties graphique, photo et connectivités vont sans doute connaître un nouveau bond de performances.

Qualcomm aura aussi à coeur de faire progresser les capacités d'intelligence artificielle des smartphones. Le Snapdragon Summit pourrait aussi en dire plus sur une nouvelle génération de processeurs ARM pour PC portables Snapdragon X Elite attendue l'an prochain.