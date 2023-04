Si le géant chinois Xiaomi a commencé sa carrière dans les smartphones, il a trouvé dans les bracelets connectés un support de croissance inattendu. Profitant d'un prix bas et de l'engouement pour les gadgets assurant un suivi de l'activité quotidienne, la gamme Xiaomi Band a permis de faire de l'entreprise un leader dans ce segment.

Le bracelet Xiaomi Band 7 avait été introduit en mai 2022 et l'annonce imminente d'une nouvelle génération semble logique. Cela devrait intervenir le 18 avril prochain parmi plusieurs produits devant vite arriver sur le marché.

Xiaomi Band 8 pour le 18 avril

Xiaomi confirme en effet le lancement du bracelet connecté Xiaomi Band 8 pour cette date et en propose même un rendu sur son site chinois. Il devrait être annoncé en même temps que le smartphone Xiaomi 13 Ultra, qui poussera les qualités photo au plus haut, et une nouvelle tablette Xiaomi Pad 6, très attendue après le joli succès de la version actuelle.

Le rendu montre un gadget avec un grand affichage couleur dans un boîtier arrondi et qui devrait faire la part belle au choix du bracelet avec différentes propositions en matières comme en coloris, avec des attaches séparées plutôt qu'un boîtier intégré dans le bracelet.

Tout pour le suivi d'activité quotidienne et le sport

L'écran sera sans doute de type OLED et tactile avec différents cadrans personnalisables. Le Xiaomi Band 8 proposera toujours le suivi d'activité quotidienne et l'entraînement sportif grâce à ses modes dédiés et ses capteurs logés sous le boîtier (cardiofréquencemètre optique, SpO2...).

On trouvera également le suivi du sommeil et l'affichage des notifications du smartphone compagnon. Une version Pro du Xiaomi Band 8 pourrait ajouter un module GPS dédié. Comme précédemment, le nouveau bracelet connecté de Xiaomi devrait être proposé à un tarif attractif (de l'ordre de 45 à 50 euros).