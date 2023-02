En matière de tablette tactile, le groupe Xiaomi a su se démarquer avec le modèle Xiaomi Pad 5 en ne cédant pas aux sirènes de l'entrée de gamme. Par sa fiche technique plus relevée, elle offre une expérience utilisateur plus consistante que la majorité des produits lancés dans le même temps, même si son tarif s'en trouve forcément relevé.

Mais en ayant été lancée en septembre 2021, elle commence à prendre de l'âge et elle devrait logiquement connaître une nouvelle évolution. Le leaker chinois Digital Chat Station donne quelques indications sur les caractéristiques de la Xiaomi Pad 6 et sa déclinaison Xiaomi Pad 6 Pro.

Même diagonale d'écran, processeurs différents

D'après ses informations, les deux tablettes partageront une même diagonale de 11 pouces avec une résolution de 2880 x 1800 pixels et un rafraîchissement d'écran de 120 Hz ou 144 Hz.

Xiaomi Pad 5

La firme abandonnerait donc la différenciaition par la taille (11 pouces pour la Xiaomi Pad 5 contre 12,4 pouces pour la Xiaomi Pad 5 Pro) mais continuerait de les distinguer par leur processeur.

Le leaker affirme que la Xiaomi Pad 6 proposera une puce Snapdragon 870 (comme la Xiaomi Pad 5 Pro) tandis que la version Pro basculera sur un processeur nettement plus puissant : le SoC Snapdragon 8 Gen 1.

Une nouvelle référence sur son segment ?

A ceci s'ajouteront 12 Go de RAM et jusqu'à 512 Go d'espace de stockage. Les nouvelles tablettes devraient en outre profiter d'un lecteur d'empreintes et d'une charge rapide de 67W pour des capacités de batterie inconnues.

Digital Chat Station ne fournit pas de date de lancement mais une présentation officielle pourrait ne pas être très loin alors que la firme doit bientôt présenter sa série de smartphones Xiaomi 13 destinée aux marchés internationaux.

Quant au prix, il devrait rester modérément élevé par rapport aux nombreuses tablettes d'entrée de gamme qui ont tenté leur chance dans un contexte de rebond des ventes durant la pandémie mais qui tend à s'essouffler désormais.