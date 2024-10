Voici d'abord le pack Xiaomi avec haut-parleur portable + Redmi Buds 5 Pro.

La mini enceinte vous fait profiter d'un son puissant de 16W avec une autonomie pouvant atteindre 10 heures.

La connectivité Bluetooth 5.0 assure une connexion rapide et stable avec tous vos appareils. Résistant à l'eau avec une certification IPX7, le haut-parleur est idéal pour une utilisation en extérieur et les boutons intégrés permettent un contrôle simple et intuitif.

Les Buds 5 Pro offrent un son puissant grâce aux doubles haut-parleurs dynamiques et un audio spatial immersif. La réduction du bruit lors des appels est assurée par trois microphones combinés à l'IA, tandis que la réduction active du bruit assure une écoute sans distraction. Bénéficiez d'une autonomie allant jusqu'à 38 heures avec l'étui de charge.

L'application Xiaomi Earbuds permet de régler les paramètres selon vos préférences.

Le pack Xiaomi avec haut-parleur portable + Redmi Buds 5 Pro est à 54,99 € sur le site officiel grâce au code 2024BBS. Pour information, les prix de base s'élèvent à 29,99 € pour le haut-parleur et 99,99 € pour les écouteurs.

On enchaîne avec la TV Samsung Neo QLED TQ75QN88D 4K AI 2024 - 75".

Elle est dotée du processeur NQ4 AI Gen 2 de Samsung qui élève la qualité visuelle à des niveaux proches de la 4K, quels que soient le contenu ou la source : avec l'innovation 4K AI Upscaling, elle ajuste précisément l'image et le son pour offrir une expérience immersive et fluide.

La technologie Quantum Mini LED offre une clarté d'image exceptionnelle, avec des détails précis et une profondeur visuelle saisissante.

Grâce au Motion Xcelerator 120Hz, le téléviseur est idéal pour jouer et garantit une fluidité d'image exceptionnelle et sans décalage.

Vous pouvez obtenir la TV Samsung Neo QLED TQ75QN88D 4K AI 2024 75" au prix total de 1 459 € sur Boulanger grâce au bonus reprise de 300 € et aux 300 € remboursés par Samsung jusqu'au 17/11. La livraison sur RDV avec mise en service est offerte.



Enfin, on termine avec le scanner 3D Creality CR-Scan Ferret Pro.

Il offre la possibilité de générer facilement des modèles 3D prêts à imprimer à partir de presque n'importe quel objet, sans avoir à passer par des logiciels de modélisation complexes et avec une précision de 0,1 mm.

Le Ferret Pro apporte des améliorations notables par rapport à son prédécesseur, notamment la numérisation couleur 24 bits activée par sa caméra couleur haute résolution de 2MP. Cela permet de capturer des modèles 3D avec des couleurs d’origine, recréant des détails complexes de manière vivante.

De plus, un algorithme de mappage facial exclusif permet de capturer les traits détaillés des visages humains, offrant des modèles réalistes. L’une des nouveautés majeures est également l’intégration du WiFi 6, garantissant une transmission des données plus fluide et une collecte plus précise.

Le Ferret Pro permet de numériser des objets noirs ou métalliques sans avoir recours à un spray et peut être utilisé même sous un éclairage intense. Il intègre également une fonction anti-tremblement, qui permet de numériser en une seule prise avec fluidité.

Le scanner 3D Creality CR-Scan Ferret Pro est disponible à 299 € grâce au code NNNFRCRS3D sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne. À savoir que son prix officiel s'élève à 481 €.

