Le déploiement d’HyperOS 2.0, la nouvelle surcouche de Xiaomi basée sur Android 15, marque un tournant pour de nombreux utilisateurs. Si la marque a réussi à proposer cette mise à jour sur 116 appareils en six mois, 26 modèles populaires ne recevront plus aucune évolution majeure du système. Pour ces smartphones et tablettes, HyperOS 2.0 sera la dernière version majeure, même si les correctifs de sécurité continueront d’être diffusés pendant un certain temps.

Quels appareils Xiaomi sont concernés ?

La liste dévoilée par Xiaomi inclut des modèles phares comme le Xiaomi Mi 11 Ultra, le POCO F4 GT ou encore le Redmi Note 12 Pro. Sont également concernés des tablettes telles que le Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 et le Pad 6. Voici quelques-uns des appareils qui ne recevront plus de mises à jour majeures :

POCO F4 GT, POCO F4 Pro, POCO X5 Pro 5G, POCO X4 GT, POCO X4 GT Pro

Redmi Note 11T Pro, Note 12, Note 12 Pro, Note 12 Pro+, Note 12R Pro, Note 12 Explorer

Redmi K50 Pro, K50 Gaming, K50i, K50i Pro, K60E

Xiaomi Mi 11, Mi 11 LE, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, 11 Lite 5G NE, 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4, Pad 6

Pourquoi cette décision et quelles conséquences ?

Xiaomi souhaite concentrer ses efforts sur les modèles récents et préparer l’arrivée des futures versions HyperOS 2.1 et 2.2. Les appareils concernés continueront de recevoir des mises à jour de sécurité, mais ne profiteront plus des nouvelles fonctionnalités ni des optimisations à venir. L’absence de nouvelles évolutions logicielles pourrait inciter certains utilisateurs à envisager un renouvellement de leur smartphone. Pour d’autres, le maintien des correctifs de sécurité reste un point rassurant.

Un déploiement rapide, mais une page qui se tourne

En six mois, Xiaomi a réussi à proposer HyperOS 2.0 sur une large gamme, du haut de gamme comme le Xiaomi 14 à l’entrée de gamme tel que le Redmi Note 14. Cette performance contraste avec la lenteur de certains concurrents. Néanmoins, pour les propriétaires des 26 modèles concernés, la fin des mises à jour majeures marque la fin d’un cycle. Les utilisateurs devront choisir entre conserver leur appareil avec les mises à jour de sécurité ou passer à un modèle plus récent pour profiter des nouveautés logicielles.