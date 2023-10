Surcouche d'Android introduite en 2010 par Xiaomi, MIUI n'a cessé de prendre de l'ampleur et de l'importance sur les smartphones et tablettes de la marque chinoise, en ajoutant tout un ensemble d'éléments et de services, en plus d'une interface retravaillée… et inspirée d'iOS.

Si le fondateur et patron de Xiaomi évoque aujourd'hui MIUI, c'est pour préparer le terrain et les esprits à la suite qui est incarnée par HyperOS. Ce système d'exploitation va vite arriver désormais, et Lei Jun révèle que son groupe travaille à son développement depuis 2017.

Avec HyperOS, Xiaomi conserve une base Android et les débuts de ce nouveau système d'exploitation se feront dans le cadre de la nouvelle gamme de smartphones Xiaomi 14 qui sera dévoilée dans quelques semaines ou plutôt jours.

Il n'est pas question de rompre avec Google et ses services, comme Huawei a été obligé de le faire avec HarmonyOS, puisque HyperOS sera progressivement déployé à l'échelle mondiale en 2024 et remplacera MIUI sur des appareils existants.

Source image : Lei Jun - X

En attendant d'en savoir davantage

Lei Jun présente HyperOS comme une combinaison d'Android et de sa plateforme Xiaomi Vela pour l'IoT. Cette plateforme Vela tire parti du système d'exploitation embarqué NuttX. " HyperOS change complètement l'architecture sous-jacente pour servir de base à la connexion de milliards d'appareils. "

C'est tout un écosystème de produits - déjà d'actualité et nouveaux - que Xiaomi veut embrasser et unifier avec HyperOS. À voir jusqu'où cette initiative amènera la marque, et si ce sera au-delà des smartphones et de l'Internet des Objets pour s'émanciper et affirmer une indépendance.

Nul doute que les technologies d'intelligence artificielle auront leur part à jouer. Dans l'immédiat, il est néanmoins probable - sauf surprise - que HyperOS mettra du temps à se démarquer de MIUI, si ce n'est pour l'amélioration des performances et de la connectivité avec des objets connectés de Xiaomi.