Le fabricant Xiaomi est généralement précoce pour annoncer ses nouveaux smartphones de référence et, cette année, il devrait l'être encore plus en dévoilant la série Xiaomi 14 quelques jours seulement après l'annonce du nouveau processeur mobile premium de Qualcomm.

Le géant américain doit présenter son SoC Snapdragon 8 Gen 3 durant un événement Snapdragon Tech Summit les 24 et 25 octobre prochains et la firme chinoise serait en mesure d'annoncer les Xiaomi 14 dès le 27 octobre.

Il s'agira de ne pas perdre de temps dans un marché des smartphones en fort recul et pour lequel seul le segment premium résiste. Samsung ne devrait pas faire autrement en dévoilant sa propre série Galaxy S24 dès le début du mois de janvier, soit un bon mois plus tôt que d'habitude.

Xiaomi 14, bientôt la nouvelle référence

Que réserve Xiaomi pour ses nouveaux smartphones de référence qui donneront sans doute lieu à moult déclinaisons comme la série Xiaomi 13 en a donné jusqu'au Xiaomi 13T ?

Un poster diffusé sur le réseau social chinois Weibo prétend lister les caractéristiques du Xiaomi 14 standard (sachant qu'il y aura aussi un Xiaomi 14 Pro).

Le smartphone pourrait se doter d'un affichage 6,44 pouces OLED en résolution 1,5K et avec rafraîchissement 120 Hz. Outre le support du Dolby Vision et du HDR10+, il pourrait pousser ponctuellement la luminosité jusqu'à 2800 nits.

Triple capteur photo

Le Xiaomi 14 serait doté d'une coque étanche certifiée IP68 et embarquer un port infrarouge pour le transformer en télécommande d'appoint. A bord, c'est donc le futur processeur mobile Snapdragon 8 Gen 3 qui sera présent, avec de la RAM LPDDR5X (on parle d'un minimum de 12 Go) et de la mémoire de stockage UFS 4.0.

Selon le document, le smartphone proposera trois modules photo avec un capteur principal 50 mégapixels OV50H au ratio 1/1,28 pouce associé à un ultra grand angle de 50 mégapixels et un téléobjectif également de 50 mégapixels. Le tout reste calibré et optimisé par le spécialiste de la photo Leica.

Le Xiaomi 14 embarquerait enfin une batterie de 4600 mAh avec une charge rapide filaire de 90W, sans fil de 50W et sans fil inversée de 10W pour les gadgets. A voir si ces caractéristiques se confirmeront d'ici la fin du mois.

A noter que Xiaomi devrait remplacer la surcouche MIUI par une nouvelle interface HyperOS avec la gamme Xiaomi 14, préparant l'émergence d'un écosystème d'objets connectés, le fabricant étant impliqué dans le développement de centaines de produits électroniques différents qu'il va maintenant chercher à unifier.

MIUI 14 serait donc la dernière version de la surcouche qui accompagne les smartphones Xiaomi depuis leurs débuts mais il reste à voir si HyperOS sera proposée sur les smartphones d'ancienne génération.