Premier smartphone pliant de Xiaomi au format clapet, le Mix Flip débarque comme attendu en France. Indépendamment du format, il s'agit d'ailleurs du tout premier smartphone pliant de Xiaomi à être disponible en France, sachant que ce n'est toujours pas le cas pour le Mix Fold qui en est pourtant à sa quatrième génération.

Le Xiaomi Mix Flip dispose d'un écran Amoled externe de 4,01 pouces aux bords incurvés, avec définition de 1392 x 1208 pixels, taux de rafraîchissement de jusqu'à 120 Hz et une luminosité pouvant atteindre 3000 cd/m² en pic. D'une même luminosité maximale, l'écran Amoled intérieur de 6,86 pouces a une définition de 2912 x 1224 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif 1-120 Hz.

Certifié IPX4 et d'un poids de 192 g, le Mix Flip mesure 85,4 x 74,02 x 16,19 mm plié et 167,5 x 74,02 x 7,9/7,62 mm déplié. Il embarque une batterie de 4780 mAh avec charge filaire 67 W et charge sans fil 50 W. Selon Xiaomi, la durée de vie de la batterie est comparable à celle des modèles non pliants.

Avec Snapdragon 8 Gen 3 et partenariat Leica

Fonctionnant avec Xiaomi HyperOS (Android 14), le smartphone 5G est équipé d'un processeur Snapdragon 8 Gen 3 associé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il est compatible Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4.

En matière de photo, Xiaomi fait toujours valoir son partenariat avec le spécialiste allemand Leica pour l'optimisation des capteurs et le recours à des objectifs Summilux. Les deux capteurs au niveau de l'écran externe sont un grand-angle de 50 mégapixels (Light Fusion 800) avec stabilisation optique de l'image et un téléobjectif de 50 mégapixels.

Le smartphone Xiaomi Mix Flip est d'ores et déjà disponible en noir et en violet au prix officiel de 1301 € sur le site de la marque.

A noter que pour son lancement, du 26 septembre 2024 (16h00) au 10 octobre 2024 (23h59), et uniquement sur le site mi.com/fr, vous aurez droit à jusqu'à 630 € de remise pour l'achat de ce nouveau Xiaomi Mix Flip. Le montant représente la valeur combinée des offres suivantes :

Offre de reprise d'un ancien smartphone : 200€ TTC

Cadeau offert : 169,99 € TTC avec la Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set EU

Échange d'un coupon : 20 Mi-Points = un coupon de réduction de 200 € TTC

Et comme bonus supplémentaires :