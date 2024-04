Si Samsung domine l'espace des smartphones pliants avec ses Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip, le fabricant chinois Xiaomi s'est lancé dans l'aventure depuis quelques années avec la série Mix Fold.

Le Xiaomi Mix Fold 4 sera le prochain smartphone pliant de cette lignée et ses caractéristiques confirment son statut de smartphone haut de gamme. Le site Android Headlines livre les derniers détails du modèle qui porte le nom de code Goku et la référence 2407PX77C, les premiers faisant vraisemblablement référence à sa date de lancement, en juillet 2024.

Confirmant les prédictions des leakers, le Mix Fold 4 sera bien doté d'un processeur premium Snapdragon 8 Gen 3 qui lui apportera toute la puissance nécessaire ainsi que des connectivités sans fil avancées, avec pour l'épauler jusqu'à 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

Une partie photo bien complète

Sa présence dans les bases de données de Xiaomi confirme un autre point : une montée en résolution de l'écran OLED externe par rapport aux générations précédentes.

De son côté, l'écran souple interne devrait profiter d'une charnière repensée, plus robuste et le smartphone offrira une certification d'étanchéité, ce qui devrait prolonger sa durée de vie.

Xiaomi Mix Fold 3

La partie photo se confirme également quatre capteurs dont un module principal de 50 mégapixels et doté d'une ouverture f/1,55 qui sera aussi présent sur le Mix Flip, l'autre smartphone pliant que doit dévoiler Xiaomi cette année.

Les autres capteurs seront représentés par un ultra grand angle de 13 mégapixels et deux modules pour le zoom, l'un de 60 mégapixels avec du zoom x2 sans perte et l'autre de 10 mégapixels pour du zoom x5. Le tout devrait être optimisé grâce au partenariat avec Leica.

Un smartphone encore très chinois

On attend par ailleurs à bord une batterie de 5000 mAh de capacité avec une charge rapide filaire de 100W plus rapide que sur le Mix Fold 3.

Si la série Mix Fold n'est pas forcément très connue, c'est qu'elle n'a jusqu'à présent été proposée qu'en Chine. Avec le futur Xiaomi Mix Fold 4, on pouvait espérer un lancement international mais le site Android Headlines tend à doucher ces espoirs en affirmant qu'il restera finalement une exclusivité chinoise.

En revanche, le reste du monde devrait découvrir l'autre smarpthone pliant de Xiaomi, le futur Mix Flip qui constituera ainsi le premier smartphone pliant de la marque avec une distribution mondiale.