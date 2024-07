Lancé il y a quelques jours en Chine, le premier smartphone pliable à clapet de Xiaomi est également prévu pour l'Europe, et notamment la France.

C'est dans le cadre d'une conférence donnée en Bulgarie que Xiaomi a confirmé que son MIX Flip arriverait bien dans nos contrées. Les pays précis n'ont pas été cités, mais tout porte à croire que la France en fera partie, puisque l'hexagone a pris une part grandissante au sein de Xiaomi ces dernières années.

En Europe, le MIX Flip sera proposé au tarif de 1300 euros, un prix en accord avec celui pratiqué en Chine : 5999 yuans, soit 760 euros dans les taxes.

Le MIX Flip viendra donc jouer de la concurrence avec le Galaxy Z Flip 6 qui sera alors 100 euros moins cher.

Pour séduire, il mise sur une configuration musclée à base de Snapdragon 8 Gen 3, un écran externe de 4 pouces qui devrait largement suffire pour les usages courants et un plus large écran OLED de 6,86 pouces une fois dépliés avec un taux de rafraichissement de 120 Hz.

La partie photo sera également intéressante avec deux capteurs de 50 Mp donc un grand angle à autofocus à détection de phase et stabilisation optique et un second doté d'un téléobjectif avec zoom optique 2X.

Reste une inconnue concernant les variantes proposées en France : les capacités de stockage et de RAM embarquées sur les appareils.