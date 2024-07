Il aura fallu moins de dire à Xiaomi pour apporter une réponse au lancement des smartphones pliants Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 de Samsung. Et si la marque chinoise se concentrait exclusivement jusqu'à présent sur les Mix Fold, elle vient de lever le voile sur son premier smartphone pliant à clapet : le Xiaomi Mix Flip.

Un peu plus épais (7,8 mm vs 6,9 mm) et lourd (192 grammes vs 187 grammes) que le Galaxy Z Flip6, il distingue par un grand affichage externe 4 pouces couvrant toute la face avant et englobant les deux capteurs photo principaux.

Point de de découpe spécifique comme sur le modèle de Samsung, qui ne mesure "que" 3,4 pouces de diagonale, mais une vaste surface tactile qui promet des interactions nombreuses et la possibilité d'utiliser plus facilement le smartphone même à l'état replié.

De la puissance à bord du Xiaomi Mix Flip

L'affichage souple interne mesure 6,86 pouces de diagonale avec un format étiré adapté à son form factor, une résolution de 2912 x 1224 pixels et un rafraîchissement de 120 Hz.

A bord, on trouvera un processeur Snapdragon 8 Gen 3 avec 12 à 16 Go de RAM et 256 Go à 1 To de stockage, lui apportant des performances haut de gamme tandis que la généreuse batterie de 4780 mAh profitera d'une charge rapide filaire de 67W. Elle est de 4000 mAh avec charge 25W chez Samsung.

Cela lui assurera également une compatibilité sans fil WiFi 7 et Bluetooth 5.4, ainsi qu'une compatibilité 5G avancée.

Une partie photo avec Leica

Les deux capteurs photo principaux sont tous deux de 50 mégapixels, l'un faisant office de module principal et l'autre permettant un zoom x2 sans perte, Xiaomi faisant un choix de capteurs différent de Samsung et se passant d'ultra grand angle.

Xiaomi profite toujours de son partenariat avec le spécialiste de la photo Leica pour l'optimisation des capteurs et le recours à une optique Summilux. L'écran souple cache également un module photo de 32 mégapixels pour les selfies et la visioconférence.

Le Xiaomi Mix Flip sera livré avec la surcouche HyperOS et l'on peut s'attendre à des interactions spécifiques pour son petit écran externe. Les tarifs en Chine vont de 5999 yuans (760 € HT environ) à 7299 yuans (920 € HT environ) selon la configuration mémoire.

La grande question est de savoir si ce modèle sera enfin proposé à l'international. Xiaomi ne donne pas d'indications officielles mais laisse entendre que ce sera le cas. A surveiller.