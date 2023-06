La gamme de smartphones Mix Fold vise à démontrer le savoir-faire du groupe chinois Xiaomi, notamment grâce à son affichage repliable et sa configuration photo.

Le Xiaomi Mix Fold 3 devrait maintenir cette tendance, si l'on en croit les fuites sur ses caractéristiques. Habituellement, le smartphone est annoncé durant l'été et il reste à voir si Xiaomi tentera de nouveau de coller sa présentation au plus près de celle des smartphones pliants Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 de Samsung en juillet ou restera sur un lancement début août.

Nouvelle charnière, moins de pliure

Le leaker Digital Chat Station livre une partie des caractéristiques et anticipe la présence d'une coque en verre incurvé avec un nouveau système de charnière dit "waterdrop" (en goutte d'eau) permettant de limiter la pliure de l'écran souple interne.

Xiaomi Mix Fold 2

Rien n'est dit sur les caractéristiques de l'écran pliable. A voir s'il sera toujours de 8 pouces de diagonale avec résolution 2K et rafraîchissement d'écran 120 Hz comme le Mix Fold 2.

Avec 5,4 mm d'épaisseur seulement, le Mix Fold 2 était impressionnant de finesse pour un poids de 262 grammes, relativement raisonnable pour un tel appareil mobile, et ces particularités devraient se retrouver dans le prochain modèle.

SoC mobile premium à bord

Xiaomi proposera de nouveau un design très affiné et léger tout en intégrant le puissant processeur mobile premium Snapdragon 8 Gen 2. Il sera accompagné d'une batterie, sans doute de capacité autour de 4500 mAh comme son prédécesseur, avec charge rapide filaire de 67W et sans fil de 50W.

Xiaomi Mix Fold 2

Il reste également à voir si la configuration photo évoluera. Le Mix Fold 2 s'appuyait sur un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle 13 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique x2.

Il reste à connaître le prix et la disponibilité du Xiaomi Mix Fold 3. Jusqu'à présent les générations précédentes n'ont pas quitté les limites du marché chinois. Alors que les smartphones pliants se démocratisent, celui-ci découvrira-t-il de nouvelles frontières ?