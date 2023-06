Le smartphone Galaxy Z Fold5 sera toujours le champion des smartphones pliants chez Samsung mais avec une annonce officielle qui pourrait être avancée au mois de juillet.

L'appareil mobile ne devrait pas fondamentalement évoluer par rapport aux générations précédentes en proposant toujours un format type livre avec écran souple interne.

Une image presse diffusée par le site MySmartPrice apporte tout de même des indications concernant certains changement subtils, à commencer par la charnière. Elément stratégique des smartphones pliants, elle permet le changement de conformation du smartphone et doit pouvoir résister aux manipulations comme aux infiltrations de poussière.

Une charnière retravaillée

Sur les modèles jusqu'au Galaxy Z Fold4, la charnière créait un espace entre les deux portions d'écran lorsque le smartphone est replié. Avec le Galaxy Z Fold5, cet écart entre les deux faces de l'affichage ne devrait plus du tout être visible, si l'on en croit l'image.

Quelle influence cela aura-t-il sur la pliure bien visible sur les smartphones de Samsung mais qui a commencé à disparaître chez certains modèles concurrents ? Difficile à dire, mais les rumeurs suggèrent qu'elle pourrait être beaucoup plus discrète sur ce modèle.

L'image confirme la proximité de design du futur smartphone avec les modèles existants mais aussi la présence maintenue du stylet S Pen. Tout au plus, les bordures de l'écran interne pliable semblent être plus fines.

Le Galaxy Z Fold5 devrait toujours comporter trois capteurs photo principaux dont la configuration attendue est un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels pour du zoom sans perte x2, similaire à celle du modèle actuel.

Les caractéristiques attendues du Galaxy Z Fold5

Le smartphone est attendu avec un affichage interne souple AMOLED de 7,6 pouces avec rafraîchissement d'écran de 120 Hz et résolution QHD+, toujours avec module photo à selfie logé sous l'écran et donc invisible en temps normal.

A l'extérieur, on trouvera un affichage 6,2 pouces AMOLED Full HD+ / 120 Hz pour utiliser le smartphone même replié. Samsung devrait en outre opter pour un processeur premium Snapdragon 8 Gen 2 (sans doute en version spéciale For Galaxy) avec 8 à 12 Go de RAM et 256 / 512 Go à 1 To de stockage.

La batterie offrira toujours une capacité de 4400 mAh avec une charge filaire rapide de 45W et sans fil de 25W, tandis que la partie logicielle reposera sur Android 13 avec la surcouche One UI 5.1.

On le voit, Samsung capitalise sur sa gamme et la fait évoluer par petites touches plutôt que de tout révolutionner à chaque génération. Le Galaxy Z Flip5, qui sera lancé en même temps, fera preuve de plus d'audace en proposant un plus grand affichage en face avant.