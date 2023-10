Si Samsung ou Motorola proposent des smartphones pliants sur les grands marchés internationaux depuis 2019, d'autres acteurs se sont lancés sur le créneau mais en limitant la commercialisation à leur marché national.

C'est le cas de Xiaomi qui propose un smartphone Xiaomi Mix Fold depuis plusieurs années mais uniquement proposé en Chine. Le récent Xiaomi Mix Fold 3 est ainsi un petit bijou technologique avec une configuration relevée et une grande finesse de 5,26 mm, battant Samsung et son Galaxy Z Fold5.

Il offre un grand écran souple interne de 8 pouces, une puce Snapdragon 8 Gen 2 et une partie photo optimisée avec Leica. Mais ce puissant smartphone lancé durant l'été est une nouvelle fois réservé au seul marché chinois.

Enfin une version internationale ?

Cela pourrait changer avec le futur smartphone Xiaomi Mix Fold 4 attendu l'an prochain. Des références trouvées dans une base de données indienne révèlent deux identifiants 2405CPX3DC et 2405CPX3DG attribués au prochain modèle et qui apportent une note d'espoir.

La dernière lettre, C ou G, serait associée à la destination du Xiaomi Mix Fold 4 : C pour China et G pour Global, ce qui suggère que le smartphone pliant pourrait avoir pour la première fois une distribution internationale.

Xiaomi se sent peut-être désormais suffisamment pertinent ou dispose de capacités de production suffisantes pour élargir la commercialisation de ce modèle phare dont le prix le positionnera sans doute sur le segment de l'ultra-premium.

Un lancement précoce ?

A défaut d'en vendre beaucoup, cela peut constituer une vitrine du savoir-faire de la marque et un modèle emblématique à mettre en avant pour les grandes occasions, même si les modèles clapet semblent avoir la préférence des consommateurs pour leur format plus compact et un tarif un peu plus abordable.

Le nombre présent dans les références, 2405, fait potentiellement référence à la fenêtre de lancement du Xiaomi Mix Fold 4. Elle pointerait donc vers le mois de mai 2024, ce qui serait plutôt tôt que d'habitude, les smartphones Mix Fold de Xiaomi étant plutôt annoncés durant l'été.

Avec la volonté de lancer très tôt, dès la fin du mois d'octobre, ses smartphones de référence Xiaomi 14, le fabricant s'appuie peut-être sur un nouveau calendrier plus agressif, mais cela reste encore de nature très spéculative. Le Mix Fold 4 devrait en tous les cas bénéficier de la nouvelle surcouche HyperOS qui sera présentée le 26 octobre 2023.