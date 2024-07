Le groupe Samsung n'est pas le seul à renouveler ses smartphones pliants. Le groupe chinois Xiaomi fait de même avec un premier Xiaomi Mix Flip au format clapet mais aussi un Xiaomi Mix Fold 4 qui joue la carte du super premium.

La comparaison avec le Galaxy Z Fold6 de Samsung, tout juste disponible, est inévitable. Et là où le géan coréen assure ses positions en lançant un modèle très proche de son prédécesseur et sans grande évolution de la partie photo, Xiaomi met les petits plats dans les grands pour son nouveau fleuron.

Le Xiaomi Mix Fold 4 attaque le savoir-faire de Samsung sur la finesse, avec un smartphone de moins de 10 mm d'épaisseur une fois replié (contre 12,4 mm pour le Galaxy Z Fold6) et de 4,59 mm lorsque ses deux faces sont à plat.

Hyperfin et toujours spacieux

La charnière a été largement retravaillée et peut supporter jusqu'à 500 000 cycles de pliage / dépliage et le smartphone ne pèse que 226 grammes grâce à une structure en fibre de carbone pour l'alléger.

L'affichage souple OLED interne offre 7,98 pouces de diagonale e, un rafraîchissement d'écran 120 Hz, une luminosité maximale de 3000 nits et une résolution de 2488 x 2224 pixels.

A l'extérieur, un écran OLED de 6,56 pouces permettra d'utiliser le smartphone replié comme un smartphone standard, sans même avoir à ressentir une épaisseur supplémentaire.

Un grand bloc photo riche en possibilités

A l'arrière, un large bloc photo comprend de multiples capteurs avec un module principal de 50 mégapixels f/1,7, un ultra grand angle de 12 mégapixels (112 degrés d'angle de vue), un module 50 mégapixels pour les portraits avec zoom x2 et un module 10 mégapixels périscopique avec OIS pour du zoom x5 sans perte et bien plus en zoom hybride.

Le tout est optimisé par le partenaire Leica qui intègre également ses lentilles Summilux, faisant du Xiaomi Mix Fold 4 un puissant appareil photo.

A côté, le Galaxy Z Fold6 conserve la même configuration à trois capteurs que son prédécesseur, avec certes des améliorations logicielles et l'appui de Galaxy AI, mais qui ne constituera pas un motif de renouvellement.

Le Xiaomi Mix Fold 4 embarque un processeur Snapdragon 8 Gen 3 refroidi par chambre à vapeur, avec jusqu'à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Sa batterie de 5100 mAh pourra profiter d'une charge rapide filaire de 67W et sans fil de 50W.

Le smartphone sera capable de communications satellite bidirectionnelles et exploite l'interface HyperOS de Xiaomi, avec une partie IA couvrant divers aspects du fonctionnement.

Lancé en Chine, il démarre à 8999 yuans (1136 € HT environ) en 12 / 256 Go et grimpe à 10999 yuans (1390 € HT environ) pour la version la plus riche en 16 Go / 1 To. Malheureusement, il ne devrait toujours pas être proposé en dehors de la Chine.