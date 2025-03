Tandis que le Xiaomi 15 Ultra se veut le summum en matière de photophone, le groupe Xiaomi explore d'autres possibilités pour enrichir l'expérience photo des smartphones.

Sa nouvelle idée a été présentée sur le salon MWC 2025 de Barcelone sous la forme du concept Xiaomi Modular Optical System. L'idée est de pouvoir greffer un véritable objectif photo au dos d'un smartphone de façon très simple et en utilisant une liaison optique pour faire communiquer capteur photo et smartphone.

L'objectif se fixe très simplement au dos grâce un système de fixation magnétique qui assure également son alimentation électrique. Pour les besoins du concept, l'objectif est de type 35 mm avec une ouverture f/1,4 pouvant aller jusqu'à f/11 et un capteur Micro 4/3 Light Fusion X de 100 mégapixels de Leica, partenaire régulier de Xiaomi sur la photo mobile.

LaserLink, une communication optique sans latence

Il peut être fixé sur un smartphone Xiaomi 15 spécial comprenant le système de fixation magnétique. C'est déjà une petite prouesse en soi mais ce n'est pas tout. Pour communiquer, objectif et smartphone utilisent une communication optique Xiaomi LaserLink 10 Gbps.

Un trou entre les broches métalliques permet de réaliser des échanges d'information au moyen d'un laser en proche infrarouge assurant une communication des données brutes du capteur vers la puce de traitement d'image, ou ISP, de façon quasiment instantanée.

Cela permet de faire traiter les données de l'objectif avec les capacités du smartphone en matière de photographie computationnelle et d'optimisation par IA et d'échange des clichés entre amis et sur les réseaux sociaux.

L'intérêt est aussi que cette méthode ne demande pas d'appairage ou de communication préalable entre le smartphone et l'accessoire ni de câble à gérer. La reconnaissance est immédiate et l'application photo bascule automatiquement pour tirer parti du nouveau venu.

L'objectif lui-même comprend un autofocus automatique motorisé ainsi qu'une bague pour une mise au point manuelle, comme sur un véritable appareil photo numérique.

Dépasser enfin les limites de la photo mobile ?

Une telle solution permettrait évidemment de vaincre enfin la problématique de la petite taille des capteurs photo mobiles contraints par l'espace intérieur restreint des smartphones en permettant de proposer des objectifs dotés de capteurs de plus grande taille augmentant sensiblement le rendu des clichés.

Cela permettrait également de pouvoir proposer un plus large choix d'objectifs plutôt que de devoir jongler avec ceux existants, avec leur focale souvent fixe, leur optique de moins bonne qualité et leurs photosites très rapprochés générant du grain qu'il faut ensuite traiter.

Xiaomi précise bien qu'il ne s'agit encore que d'un concept mais cela pourrait donner lieu à de nouveaux produits tirant parti de cette première démonstration, soit avec une gamme de smartphones dédiés intégrant la communication LaserLink soit avec des accessoires donnant à des smartphones la capacité d'ajouter un objectif motorisé.