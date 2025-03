Lei Jun, patron de Xiaomi, n'avait pas résisté au plaisir de pré-annoncer le Xiaomi 15 Ultra, le nouveau smartphone premium de référence de la gamme Xiaomi 15, qui remplace à l'international le Xiaomi 15 Pro réservé à la Chine.

Dès les premiers rendus, le ton était donné : le smartphone sera doué en photo mobile, à n'en pas douter, et le fabricant peut compter sur son partenariat avec Leica pour mettre en valeur cet aspect de son nouveau modèle.

Puissance et grand écran AMOLED

Le Xiaomi 15 Ultra rassemble le meilleur du savoir-faire de la marque pour de la photographie d'excellence mais c'est aussi un puissant smartphone. Avec un affichage 6,73 pouces AMOLED WQWHD+ (3200 x 1440 pixels), un rafraîchissement adaptatif 120 Hz, une luminosité maximale de 3200 nits, son lecteur d'empreintes ultrasonique et un verre protecteur Xiaomi Shield Glass 2.0, le Xiaomi 15 Ultra aura des arguments en face avant.

Il embarque sans surprise le processeur Snapdragon 8 Elite, apportant puissance et capacités IA, épaulé par un système de refroidissement IceLoop 3D double canal, et il dispose d'une batterie de 5410 mAh avec charge rapide filaire 90W et sans fil 80W, le tout logé dans un châssis en aluminium, la coque étant certifiée IP68.

Le smartphone est massif, avec une épaisseur de 9,48 mm et un poids de 229 grammes mais c'est pour une bonne raison. Car ce qui retient l'attention, forcément, c'est son énorme bloc photo au dos.

Une partie photo très aboutie avec Leica

Ce dôme de verre renforcé traité anti-reflets par Leica pour laisser passer un maximum de lumière loge quatre modules photo aux qualités reconnues. Le module principal LYT-900 de Sony intègre un énorme capteur 1 pouce stabilisé OIS offrant une ouverture F/1,63 et du pixel binning 4 en 1. Il constitue un équivalent 23 mm.

Il est accompagné d'un ultra grand angle de 50 mégapixels (F/2,2, angle de vision 112 degrés, équivalent 14 mm) et d'un téléobjectif flottant de 50 mégapixels assurant un équivalent 70 mm.

La cerise sur le gâteau est apportée par le téléobjectif 200 mégapixels créant un équivalent 100 mm, extensible à 200 mm avec les techniques de zoom sur capteur. Avec ces atouts, le smartphone de Xiaomi promet une excellence en photo de nuit et basse luminosité ainsi qu'une adaptation à tous les scénarios photographiques grâce à ses multiples longueurs focales.

Le Xiaomi 15 Ultra sera tout aussi bon en vidéo avec de l'enregistrement 4K 60 fps en Dolby Vision associé à un enregistrement audio omnidirectionnel grâce à quatre micros.

Comme d'habitude, Xiaomi proposera un kit photographique avec une coque spéciale le transformant en appareil photo numérique épaulé par une batterie supplémentaire, avec une interface personnalisée et une bague pour filtres 67 mm.

De l'intelligence artificielle un peu partout

Le Xiaomi 15 Ultra embarque la nouvelle interface HyperOS 2.0 s'appuyant sur Android 15 et pousse son avantage dans l'intelligence artificielle avec Xiaomi HyperAI, un ensemble d'outils IA pour l'aide à la rédaction (génération de texte, correcteur orthographique...), la traduction, la recherche.

Il y a du Gemini de Google là-dessous grâce à un partenariat qui permet à l'intelligence artificielle de s'inviter dans les applications Xiaomi. Les outils IA s'étendent aussi à l'édition des photos avec de nombreux outils à disposition : amélioration d'image, extension d'image, effaceur, applications de filtres pour créer les souvenirs parfaits ou des réalisations de qualité professionnelle.

Plus généralement, il sera possible d'invoquer Gemini à tout moment pour des requêtes et l'on pourra utiliser le fameux Circle to Search (entourer pour chercher) de reconnaissance automatique.

Le Xiaomi 15 Ultra peut être dès à présent commandé sur le site officiel de Xiaomi dans son édition Chrome, en version 16 / 512 Go et au prix officiel de 1503 €.

Pour le lancement, Xiaomi retire 100 € en remise immédiate et offre un bonus de reprise de 300 € sur un ancien modèle. Et en cadeau gratuit, le fabricant offre le Xiaomi 15 Ultra Pack Photo Pro (valeur 199 €).