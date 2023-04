Le fabricant chinois Xiaomi ne fait pas que des smartphones. Sa présence sur le segment des tablettes tactiles ne date pas d'hier et la reprise du marché lors de la pandémie lui a permis de profiter de ce coup d'avance.

La série Xiaomi Pad 5 a trouvé un positionnement intéressant en jouant sur le grand milieu de gamme, loin des tablettes de premier prix et en-dessous des modèles premium plus onéreux.

Puisqu'on ne change pas une recette qui fonctionne, la nouvelle série Xiaomi Pad 6 reste sur les mêmes fondamentaux en proposant une solide fiche technique sans chercher à en mettre plein la vue par des fonctionnalités superflues.

Du processeur Snapdragon 8 à bord

Deux modèles sont annoncés en Chine, pour commencer : la tablette Xiaomi Pad 6 standard avec processeur Snapdragon 870 et la variante Xiaomi Pad 6 Pro avec SoC Snapdragon 8+ Gen 1 qui prétend vous faire jouer à Genshin Impact en 60 fps tout en profitant d'un audio optimisé Dolby Atmos passant par quatre haut-parleurs.

On trouvera 6 à 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1 sur le modèle standard et 8 à 12 Go de RAM et 128 / 256 / 512 Go de stockage pour la version Pro.

Les deux tablettes proposent un affichage LCD 11 pouces en résolution 2880 x 1800 pixels avec rafraîchissement 144 Hz dans un format épuré dont les tranches droites et les finitions ne sont pas sans rappeler les tablettes iPad d'Apple.

C'est assumé mais on trouvera une connectique USB-C pour la recharge / synchronisation et un bloc carré à l'arrière intégrant deux capteurs photo. La Xiaomi Pad 6 propose un ensemble 13 + 8 mégapixels et un module 8 mégapixels à l'avant.

Deux modèles de qualité sur le segment Android

De son côté, la Xiaomi Pad 6 Pro opte pour un capteur 50 mégapixels et un module 2 mégapixels additionnel pour les données de profondeur de champ de manière à faire de jolis portraits, tandis que le capteur photo avant est de 20 mégapixels.

La différence entre les deux modèles se joue aussi du côté de la capacité de la batterie et de la charge : 8600 mAh et 67W (0 à 100% en une heure) pour la version Pro contre 8840 mAh et 33W pour la version standard.

Les tablettes tactiles Xiaomi Pad 6 et 6 Pro sont lancées avec Android 13 et la surcouche MIUI 14 à bord. Les tarifs vont de 2499 à 3399 yuans (330 euros à 450 euros HT environ) pour la Xiaomi Pad 6 Pro et de 1999 à 2299 yuans (265 à 305 euros HT environ) pour la Xiaomi Pad 6.

On attend maintenant les dates de sortie et prix européens, pas encore communiqués mais qui ne sauraient tarder. A noter la présence d'accessoires comme le stylet et le dock/clavier pour en faire un Mini-PC d'appoint.